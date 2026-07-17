Galaxy S26 Ultra : bonne nouvelle, Samsung a trouvé la solution au problème de l’écran rouge

Après quelques jours d'investigation, Samsung annonce finalement avoir trouvé d'où vient le bug qui affiche une teinte rouge sur l'écran des Galaxy S26 Ultra. Une mise à jour corrective est d'ores et déjà disponible chez les réparateurs.

Plus tôt cette semaine, nous vous parlions d'un bien fâcheux problème impactant certains propriétaires de Galaxy S26 Ultra. Alors que tout fonctionnait normalement les premières semaines, le flagship a commencé à afficher une teinte rougeâtre sur son écran. Malheureusement, personne, même Samsung, n'a su expliquer le phénomène, si bien que les utilisateurs ont dû se traîner le problème pendant plusieurs mois.

Mais le constructeur coréen a récemment déclaré s'être penché sur le problème. On pouvait alors espérer une résolution dans les jours qui suivirent. Voilà qui est fait. Celui-ci s'est de nouveau adressé au média coréen News 1 pour annoncer la bonne nouvelle : le coupable a été trouvé et une solution a été développée. Cerise sur le gâteau, le problème est d'origine logicielle et non matérielle comme certains le craignaient.

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Samsung corrige l'ennuyeux bug de l'écran des Galaxy S26 Ultra

En effet, c'était là l'un des points d'ombre les plus épineux dans cette affaire : si le problème venait d'une pièce défectueuse au sein du smartphone, Samsung allait probablement se retrouver à devoir remplacer des centaines, voire des milliers d'unités. Fort heureusement, il semblerait donc qu'un simple patch correctif soit nécessaire pour se débarrasser de cette agaçante teinte rouge. Elle ne devrait pas tarder à être disponible pour tout le monde.

Samsung conseille tout de même de se rendre chez votre réparateur local pour l'installer, sans vraiment expliquer pourquoi. D'ailleurs, la firme coréenne ne rentre pas non plus dans les détails concernant l'origine du bug. Il est fort probable que, comme l'ont suspecté les internautes ces dernières semaines, le Privacy Display en soit la cause. Cela expliquerait non seulement pourquoi seuls les modèles Ultra sont impactés — et pourquoi Samsung évite de le mentionner pour éviter une bien mauvaise publicité à sa dernière technologie.