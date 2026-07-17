Galaxy S26 : la mise à jour One UI 9 (Android 17) arrive très bientôt

Samsung s'apprête à lancer One UI 9, qui sera disponible directement sur ses nouveaux smartphones pliables. Et les Galaxy S26 ne devraient pas tarder à recevoir une mise à jour vers cette version, basée sur Android 17.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Phonandroid

La quatrième beta de One UI 9 est disponible sur Galaxy S26 depuis quelques jours, signe que le développement avance bien et qu'une version stable rendue disponible à l'ensemble des utilisateurs devrait bientôt arriver. Et nous avons d'ailleurs un nouveau signe pointant vers une disponibilité imminente. La première version stable de One UI 9 vient d’être repérée sur les serveurs de Samsung, qui se prépare donc à un déploiement à grande échelle.

Les Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 vont être lancés le 22 juillet prochain lors d'un événement Galaxy Unpacked. Ces modèles seront les premiers à sortir directement sous One UI 9. On peut espérer leur disponibilité pour la toute fin du mois de juillet. Il ne serait donc pas surprenant que la mise à jour vers One UI 9 pour les Galaxy S26 devienne accessible à cette période, peut-être un peu plus tard. Il est aussi possible qu'une ou plusieurs autres versions bêtas soient proposées aux utilisateurs inscrits au programme, avant que la version stable n'atteigne tous les propriétaires d'un Galaxy S26.

One UI 9 sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, mais aussi bientôt sur les Galaxy S26

Toujours concernant One UI 9, des versions internes se sont invitées pour les Galaxy S25, S24 et S23 sur les serveurs de Samsung. C'est un signe positif, mais le fait qu'on n'ait toujours pas aperçu de version bêta, même privée, pour ces générations, laisse entendre qu'il va falloir se montrer un peu plus patient que pour les Galaxy S26. On peut tout de même espérer que Samsung lance les bêtas publiques avant la fin de l'été.

Pour rappel, One UI 9 est basé sur Android 17, sorti le 16 juin 2026 sur les Pixel de Google. L'interface de One UI 9 n'est pas très différente de celle de One UI 8.5, mais apporter des optimisations en termes d'animations et de fluidité. Des fonctionnalités d'IA seront aussi ajoutées, dont l'une permet de poser des questions sur le contenu d'une page web.


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