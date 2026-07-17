Mort de OnePlus : votre smartphone sera-t-il mis à jour vers Android 17 ?

OnePlus a officialisé son départ du marché européen. La question du suivi logiciel se pose pour les propriétaires actuels d'un smartphone de la marque.

oneplus 15r test
Crédit : OnePlus

C'est officiel, OnePlus ne va plus vendre de smartphones (ni aucun autre de ses produits) en Europe. En perte de vitesse ces dernières années, sa maison mère BBK Electronics a décidé d'arrêter les frais et de changer de stratégie. OnePlus va désormais viser uniquement le marché chinois. Au contraire, Realme, autre marque détenue par ce propriétaire, devrait quitter la Chine pour se concentrer sur les marchés internationaux, et se focaliser sur des smartphones aux performances élevées ou orientés gaming. Rien ne devrait pas changer concernant Oppo, lui aussi sous le giron de BBK Electronics.

Suite à cette annonce, les utilisateurs peuvent craindre que leur smartphone OnePlus ne soit plus mis à jour. La marque se montre rassurante et assure que les promesses de support logiciel seront respectées. Mais un grand changement est annoncé : il n'y aura plus de version majeure d'OxygenOS, la fameuse surcouche de OnePlus qui a grandement contribué à bâtir l'identité de la marque. OxygenOS sera remplacé par ColorOS, le même système qu'Oppo. Les deux interfaces partagent d'ailleurs à une base technique commune depuis quelques années.

OnePlus passe à ColorOS à partir d'Android 17

“Dans le cadre d'un ajustement opérationnel de notre stratégie logicielle, suite à la sortie officielle de ColorOS 17, les utilisateurs du monde entier possédant un appareil OnePlus compatible avec la mise à niveau auront la possibilité de passer volontairement à la dernière version de ColorOS. Cela nous permet d'optimiser le développement logiciel, d'accélérer le déploiement des mises à jour, d'améliorer la qualité du logiciel et de mieux exploiter nos ressources partagées en ingénierie et en R&D”, a déclaré OnePlus. Realme devrait aussi abandonner sa surcouche pour adopter ColorOS.

Dès Android 17, les smartphones OnePlus et Realme seront ainsi mis à jour vers ColorOS. “Les appareils OnePlus pourront choisir de passer à la dernière version de ColorOS. Les modèles plus anciens non concernés par cette mise à jour continueront de bénéficier de mises à jour correctives. Si les utilisateurs installent ColorOS, ils pourront revenir à OxygenOS. Les versions compatibles seront précisées ultérieurement”, précise OnePlus. Ce n'est pas idéal pour les amateurs d'OxygenOS, qui vont devoir choisir entre ColorOS pour être à jour, ou rester sous OxygenOS et arrêter de recevoir des nouveautés logicielles.


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