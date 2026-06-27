PS6 portable : Sony lâche un énorme indice, elle pourrait débarquer plus tôt que prévu

Après la PS5 Pro, une PlayStation 6 portable pourrait bien devenir réalité. C'est en tout cas ce que semble suggérer le patron de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, au cours d'une récente interview.

PS6 portable
Crédit : Concept de Moore's Law is Dead

Pour le moment, l'heure est à la PS5. Celle-ci accueillera bientôt le très attendu GTA 6, aux côtés des Xbox Series X/S. Et, si la PS5 Pro pourrait être incapable de faire tourner le prochain volet de la saga Grand Theft Auto en 4K à 60 FPS, les joueurs PlayStation n'ont pas vraiment le choix. Mais il ne faut pas oublier que la prochaine console de salon de Sony, la PS6, est déjà en route. D'ailleurs, celle-ci pourrait débarquer dès 2027.

Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que les rumeurs vont bon train concernant la PS6. La prochaine console de Sony serait par exemple capable d'émuler les jeux PS3 avec de meilleures performances. Mieux encore : la console serait jusqu'à huit fois plus puissante que la PS5 et pourrait même prendre en charge le path tracing à 60 FPS.

Mais ce n'est pas tout. En effet, la PS6 pourrait également être déclinée en console portable. La Nintendo Switch 2 et le Steam Deck auraient alors un concurrent de taille sur le marché. En effet, la PS6 portable serait plus performante que la Switch 2 et la Xbox Series S. Rien que ça.

PS6 portable : un rêve qui pourrait bien devenir réalité

Et, si Sony n'a pas encore confirmé officiellement la PS6 portable, les indices s'accumulent. D'ailleurs, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, semble avoir vendu la mèche au cours d'une nouvelle interview. On vous explique tout.

Tout d'abord, le responsable a expliqué que « l'exploitation de technologies pouvant être utilisées sous différentes formes et dans différents lieux » serait nécessaire dans le cadre du développement de nouvelles expériences sur console. Celui-ci a également vanté les mérites du « pick up and play » (« prendre en main et jouer »), ce qui rappelle forcément une console de type Switch 2 ou Steam Deck. Et donc, une potentielle PlayStation 6 portable.

« Par exemple, même si la marque PlayStation est fortement associée au fait de jouer sur le téléviseur du salon, nous prévoyons de lancer des moniteurs et des enceintes afin que les joueurs puissent jouer confortablement dans d'autres endroits. Nous avons développé la PlayStation Portal dans le cadre de cette initiative. »


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