State of Play : Sony pourrait préparer une énorme surprise pour les joueurs PS5

Prévu pour le 2 juin prochain, le très attendu PlayStation State of Play se dévoile déjà. Une nouvelle fuite annonce ainsi l’arrivée de plusieurs annonces et de nouveaux jeux, dont un potentiel opus de God of War…

God of War
Crédits photo : Sony

Sony semble préparer du lourd pour le prochain State of Play. PlayStation a l’habitude de teaser ses futurs jeux plusieurs fois par an, mais cette fois, il semblerait que l’événement soit particulièrement ambitieux. D’ailleurs, plus tôt cette année, un PlayStation State of Play nous avait déjà préparés à du lourd. Sony a en effet teasé un nouveau God of War, le DLC de Ghost of Yotei ou encore un nouveau trailer pour Pragmata. Mais le State of Play du 2 juin 2026 semble être encore plus prometteur.

C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite, relayée par Red Gaming Tech, qui nous en apprend davantage concernant le prochain State of Play. Tout d’abord, PlayStation pourrait faire une annonce en rapport avec la franchise Resident Evil. Le leaker ne précise pas la nature de cette nouveauté. Toutefois, il pourrait s’agir d’un contenu additionnel pour Resident Evil Requiem, voire même d’un tout nouveau jeu.

State of Play 2026 : un nouveau God of War sans Kratos ?

Cette même fuite laisse également entendre qu’un nouvel opus de la saga Infamous pourrait être dévoilé à l’occasion du prochain State of Play de PlayStation. Toutefois, il semble plus probable qu’il s’agisse d’un simple remaster du jeu, ou même d’une réédition. De plus, Red Gaming Tech dit ne pas être certain de cette information.

Mais passons tout de suite au sujet qui intéresse une grande majorité de fans : God of War. En effet, un tout nouvel opus de la célèbre franchise pourrait également être présenté lors de ce State of Play.

Il se pourrait que le prochain God of War suive un nouveau personnage, Faye, qui viendrait remplacer le légendaire Kratos. D’ailleurs, plus tôt cette année, une rumeur laissait déjà entendre que Kratos pourrait être tout simplement absent du prochain volet de God of War.

Il faut toutefois rester prudent. En effet, Sony n’a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs. PlayStation s’est contenté d’indiquer que Marvel's Wolverine serait la star du prochain State of Play, avec une longue présentation pouvant potentiellement durer pas moins d’une heure. Le jeu dispose d’ailleurs d’une date de sortie sur PS5.


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