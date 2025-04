Le jeu le plus vendu de tous les temps n’est pas GTA 5, mais une exclu Microsoft. Vous en avez forcément déjà entendu parler

Avec des ventes astronomiques, le jeu le plus vendu de tous les temps n’est pas GTA 5. Mais quel est donc ce mastodonte de Microsoft qui a séduit des millions de joueurs et révolutionné l’industrie du jeu vidéo ?

300 millions d’exemplaires vendus. Ce record n’est ni détenu par GTA 5 (210 millions de ventes), dont le 6e opus se fait attendre, ni par Wii Sports (82,90 millions de ventes) aidé par son statut de jeu offert avec la Wii. Le jeu qui rafle la première place des jeux vidéo les plus vendus est une exclu Microsoft qui domine le classement depuis 2019, 10 ans après sa création. À noter que Tetris est ici considéré comme une série de jeux vidéo, il serait premier sinon avec plus de 520 millions de copies vendues.

Un phénomène mondial en chiffre :

170 millions de joueurs mensuels en 2024

1,1 milliard de dollars générés depuis sa sortie

2,5 milliards de dollars dépensés par Microsoft pour racheter le studio et son jeu en 2014

1 billion de vues sur YouTube en 2021 pour les contenus liés au jeu

Une exclu Microsoft addictive à la communauté engagée

Contrairement à GTA 5, Call of Duty ou Red Dead Redemption, ses graphismes sont minimalistes. Et pourtant, ce jeu a réussi à séduire des millions de joueurs sur plusieurs générations. Son secret ?

Avec son gameplay bac à sable et sa liberté totale , il permet aux joueurs d’exprimer leur créativité et de développer leur propre style de jeu dans un monde ouvert constitué de blocs. Le système de construction est simple, les possibilités infinies : les joueurs n’ont de limites que leur imagination.

, il permet aux joueurs d’exprimer leur créativité et de développer leur propre style de jeu dans un monde ouvert constitué de blocs. Le système de construction est simple, les possibilités infinies : Son système de génération procédurale permet une expérience de jeu unique à chaque partie : nouveaux mondes aux biomes variés, exploration quasi-infinie…

permet une expérience de jeu unique à chaque partie : nouveaux mondes aux biomes variés, exploration quasi-infinie… Une grande accessibilité : c’est un jeu grand public (PEGI 7), vendu sur tous les supports, dans une centaine de langues, et coûtant une trentaine d’euros ou 7,99 € sur smartphone.

: c’est un jeu grand public (PEGI 7), vendu sur tous les supports, dans une centaine de langues, et coûtant une trentaine d’euros ou 7,99 € sur smartphone. Une communauté engagée, créative et dynamique : grâce à son mode de jeu en ligne et sa compatibilité multiplateforme, les utilisateurs peuvent jouer ensemble, jusqu’à devenir amis dans la vraie vie.

: grâce à son mode de jeu en ligne et sa compatibilité multiplateforme, les utilisateurs peuvent jouer ensemble, jusqu’à devenir amis dans la vraie vie. La flexibilité, la liberté et la rejouabilité font de ce jeu un laboratoire d’expérimentation virtuel, transformé par sa communauté en une plateforme de créativité et de partage de contenu: vidéos de gameplay, reproductions de villes, serveurs RP, mods personnalisés…

Alors, avez-vous deviné l’identité de ce jeu légendaire qui semble indétrônable ? Il s’agit bien de Minecraft !

Minecraft : Top 1 des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps

Conçu sur le temps libre de Markus Persson, alias Notch, un développeur suédois en 2009 (phase de bêta publique), Minecraft a ensuite été développé par Mojang. Ils ont été rachetés en 2014 par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. Une acquisition rentable pour la firme de Redmond : en 2019, Minecraft devenait le jeu le plus vendu de l’histoire ! Depuis, il ne fait que confirmer son succès. Lors du Minecraft Live 2023, son nouveau record est dévoilé : c’est le premier jeu vidéo à dépasser 300 millions de copies vendues. Avec ses nombreux DLC et ses régulières mises à jour, telles que le Vibrant Visuals annoncé lors du Minecraft Live 2025 qui promet d’améliorer l’expérience visuelle sans renier 15 ans de design, le jeu ne cesse de se réinventer et n’en finit pas de séduire ses joueurs fidèles tout en en attirant de nouveaux.

Le jeu au style pixelisé est devenu une référence incontournable des jeux bac à sable et de survie qui a inspiré toute une génération avec son système de crafting, de construction et de monde ouvert.

Un phénomène qui se construit bloc après bloc jusqu'à dépasser le monde du gaming

Avec ses graphismes reconnaissables entre mille, même en dehors de sa communauté, le jeu a inspiré livres et produits dérivés, s’est invité sur les bancs des écoles avec « Minecraft : Édition Éducation »… Et le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur.

Après avoir colonisé les écrans de smartphones, d’ordinateurs et peut-être même de télévision, Minecraft passe au niveau supérieur et s’invite sur grand écran. Le 2 avril, le jeu débarque au cinéma avec Minecraft, le Film de Jared Hess avec Jack Black et Jason Momoa. Dans cette comédie familiale d’aventure, quatre amis devront s’approprier le concept qui a fait le succès de l’univers minecraftien : survivre, explorer, créer. McDonald’s accompagne l’événement avec un menu aux figurines collectors et produits exclusifs dans un bloc d’or pour adultes disponible dès maintenant, et des jouets Happy Meal dès le 2 avril. De quoi continuer à rassembler les générations autour du jeu…

Et puisque le virtuel ne suffit pas, Minecraft débarque IRL. En 2024, The Guardian révélait « Adventures Made Real », la collaboration à près de 102 millions d’euros entre Microsoft et Merlin Entertainments, grand opérateur de parcs à thème. D’ici 2026-2027, des attractions inspirées de l’univers Minecraft, accompagnées de leurs hébergements, commerces et lieux de restauration, devraient rejoindre des parcs à thème déjà existants ou prendre place dans de nouveaux lieux en centre-ville au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une expansion mondiale est déjà en discussion.

Minecraft est définitivement plus qu’un jeu : au-delà de son succès commercial, il a révolutionné le gaming et est devenu un véritable phénomène culturel.