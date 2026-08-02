La fin des jeux physiques est inévitable : les chiffres de Capcom donnent raison à Sony

Chez nos amis les gamers, l’annonce de l’abandon des jeux physiques par Sony a fait l’effet d’une bombe. Et pourtant, selon certains rapports, cette décision ne fait que suivre une tendance à la hausse.

Les plus « anciens » des gamers se souviennent sans doute avec nostalgie des années 90. On se rendait dans sa boutique de jeux vidéo favorite, billets à la main. On choisissait alors avec soin le jeu que nous allions ramener à la maison, tel qu’Half-Life, qui est entre-temps devenu le titre PC le plus cher de l’histoire. Puis, dans la voiture, nous ouvrions précautionneusement la boîte, tout en passant plusieurs dizaines de minutes à lire le livret inclus.

Mais, malheureusement pour les plus nostalgiques, ce temps-là est désormais révolu. La plupart des joueurs PC se contentent de télécharger leurs jeux sur des plateformes telles que Steam, GOG ou encore l’Epic Games Store, qui vous fait gagner de l’argent à chaque jeu acheté. Côté console, les joueurs PlayStation 5 se contentent souvent du PlayStation Store. Les joueurs Xbox Series X/S, de leur côté, ont accès au Xbox Store.

Et pourtant, une récente déclaration de Sony, qui annonce la fin des supports physiques pour les jeux PS5 à compter de 2028, a fait l’effet d’une bombe dans la communauté des gamers. En effet, Internet a très mal réagi face à cette décision de la part de l’entreprise japonaise.

Les joueurs se tournent vers le tout numérique

Et pour cause : qui dit abandon du support physique dit quasi-abandon de la propriété. D’ailleurs, il est important de rappeler que Sony a récemment retiré des centaines de films du PlayStation Store, ces derniers disparaissant des bibliothèques. En d’autres termes, les utilisateurs concernés ont tout simplement payé pour rien.

Ainsi, et malgré un maigre lot de consolation offert par Sony aux joueurs PlayStation qui espèrent encore avoir des jeux sur CD, la grogne ne faiblit pas. Toutefois, il semblerait que la plupart des fabricants ne cherchent pas seulement à réaliser des économies en abandonnant les supports physiques pour les jeux vidéo.

En effet, ces derniers ne feraient que suivre la tendance. C’est en tout cas ce que suggère un nouveau rapport, qui montre que les joueurs délaissent peu à peu les supports physiques au profit du tout numérique. Chez Capcom, par exemple, les chiffres du premier trimestre 2026 sont criants.

Abandon des supports physiques : les chiffres parlent d’eux-mêmes

Ainsi, les ventes de supports physiques ne représentent plus que 6,7 % pour le propriétaire de la franchise Resident Evil. En d’autres termes, 93,3 % des ventes de jeux réalisées par Capcom concerneraient les versions numériques des jeux vidéo. Chez l’éditeur japonais, plus de 60,4 % des ventes numériques auraient été réalisées sur PC. Et cela n’a rien de surprenant, quand on sait que la plupart des machines sont aujourd’hui dépourvues de lecteurs CD.

Pour les joueurs PC, cette baisse d’engouement pour les supports physiques est donc compréhensible. Il suffit désormais d’entrer ses codes de carte bleue, de télécharger le jeu et d’y jouer dans la foulée. Plus la peine de se déplacer en magasin. Mais pour les joueurs consoles, les choses sont nettement moins évidentes.

En effet, quelle déception que d’acheter une boîte vide, dépourvue non seulement de livret, mais également de CD. À la place, les joueurs PlayStation et Xbox découvrent un simple code leur permettant de télécharger leur jeu. D’ailleurs, l’abandon des supports physiques pourrait impacter négativement les ventes de GTA 6.

Pas de CD pour GTA 6 ? Sony persiste et signe

En effet, le prochain blockbuster de Rockstar aurait du mal à se vendre en boutique. Sur Reddit, un employé de la chaîne américaine GameStop explique ainsi : « Tous les clients que j’ai reçus aujourd’hui sont partis quand je leur ai dit qu’il s’agissait d’un code de téléchargement et non de l’édition Ultimate ».

Ainsi, face à l’abandon des supports physiques, la contestation ne faiblit pas. D’ailleurs, Sony a été ciblé par une plainte après l’annonce de l’arrêt des disques physiques PlayStation. Certains joueurs ont même appelé au boycott du fabricant de la PS5.

Malgré tout, Sony n’est pas revenu sur sa décision, loin de là. L’entreprise a d’ailleurs mis en avant ce que nous évoquons dans cet article, à savoir un changement de tendance de la part des joueurs.

« Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant la progression de la numérisation des contenus en général ; c’est le facteur déterminant », explique la directrice financière de Sony, Lin Tao. « Ce n’est pas seulement le cas pour PlayStation, mais pour tous les types de contenus : la numérisation progresse ».