Super Mario Bros Wonder : où acheter le jeu Switch au meilleur prix ?

La sortie d’un nouveau jeu Mario est toujours un événement dans l’univers des jeux vidéos et ce nouvel opus, Super Mario Bros Wonder, n’échappe pas à la règle. Tous les possesseurs de Nintendo Switch sont dans les starting blocks pour se le procurer dès sa sortie. Déjà disponible en précommande, on vous explique où vous le procurer au meilleur prix.

💰 Où précommander Super Mario Bros Wonder moins cher ?

Super Mario Bros. Wonder au meilleur prix Cultura 44.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 44.99€ Découvrir l'offre

Amazon 44.99€ Découvrir l'offre

Fnac 49.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 52.81€ Découvrir l'offre

Boulanger 59.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 59.99€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 62.9€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Plus de 6 ans après sa sortie, la Nintendo Switch continue de faire l’actualité avec des sorties de nouveaux jeux issus de ses licences phares. Après le carton de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en mai dernier, Nintendo a surpris les fans en dévoilant un nouveau Super Mario Bros. Si le jeu Super Mario Bros Wonder retrouve une mécanique classique de jeu de plateforme en 2D, il propose également son lot de nouveautés très intéressantes.

Super Mario Bros. Wonder sort officiellement le 20 octobre 2023 au prix officiel de 59,99 euros. Il sera disponible en exclusivité sur Switch et il sera compatible avec les trois versions de la console : Switch classique, Switch Lite et Switch OLED. Vous pouvez déjà le précommander pour vous assurer de bien pouvoir y jouer dès le premier jour mais aussi pour pouvoir bénéficier du prix le moins cher car chaque revendeur propose un prix de vente bien différent.

Actuellement, le prix le moins cher pour Super Mario Bros. Wonder est chez E.Leclerc à seulement 44,49 euros. Mais vous pouvez aussi vous le procurer à 44,99 euros sur Amazon, Cdiscount et Cultura. Si vous êtes membre Fnac+, c’est à la Fnac que vous pourrez faire la meilleure affaire. En effet, le jeu est en vente à 49,99 euros mais vous bénéficiez de 10 euros crédité sur votre compte fidélité ainsi qu’une balle anti stress et un stylo BIC 4 couleurs Mario offerts.

Super Mario Bros Wonder : quelles sont les nouveautés de cet épisode ?

38 ans après la sortie du premier Mario Bros sur la Nes, Nintendo continue d’innover avec un gameplay amélioré à chaque nouvel opus. Ici pourtant, on part sur une recette très classique de jeu plateforme 2D. Mais deux nouveautés vont complètement chambouler vos parties.

Les fleurs prodiges permettent par exemple de transformer l’expérience de jeu avec des effets sur les objets, les personnages, les ennemis et même les mythiques tuyaux ! Ces fleurs imprévisibles obligent sans cesse le joueur à s’adapter à son nouvel environnement de jeu.

Vous avez certainement déjà vu l’autre nouveauté puisqu’elle est visible sur la jaquette du jeu. Mario peut désormais se transformer en éléphant en mangeant une pomme spéciale. On peut s’attendre à avoir là aussi un gameplay totalement revisité avec cette impressionnante (et hilarante) transformation.

Avec un mode multijoueur local qui permet de faire jouer jusqu’à 4 personnes en simultané, et la possibilité d’incarner, en plus de Mario, les personnages de Luigi, Peach, Daisy, Yoshi et Toad, Super Mario Bros Wonder vous promet des parties endiablés entre amis ou en famille !