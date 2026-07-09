Made by Google 2026 : ça y est, nous savons quand les Pixel 11 seront présentés

L’on s’en doutait : la conférence Made by Google de présentation des Pixel 11 allait se dérouler en août 2026. Mais l’on ignorait encore la date et l’heure précises. Ce temps est désormais révolu : la firme de Mountain View vient de les révéler.

Les prochains mois vont être chargés en nouveautés. Et on sait désormais quand les attendre. Samsung et Google se sont passé le mot en annonçant l’un après l’autre les dates de présentation de leurs futures gammes de produits – il ne faudrait tout de même pas laisser la concurrence capter toute la lumière.

Alors que Samsung révélait hier quand se déroulera son prochain Galaxy Unpacked, événement pendant lequel la firme sud-coréenne officialisera ses Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 ainsi que ses nouvelles générations de Galaxy Watch, Google a trouvé opportun de révéler la date de sa prochaine conférence Made by Google dans la foulée.

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Google officialise enfin la date de présentation des Pixel 11

Trêve de suspense, l’événement de Google se tiendra le 12 août 2026 à New York. C’est un peu plus tôt que l’an dernier, l’édition Made by Google 2025 s’étant tenue le 20 août 2025. Chose étonnante s’il en est pour la conférence de cette année : son heure de début – à savoir minuit heure française. Les oiseaux de nuit pourront la suivre en direct sur la chaîne YouTube dédiée du constructeur : Made by Google.

Quels sont les produits qui devraient être dévoilés pendant l’événement ? Aucun n’a été confirmé, le géant de la tech ayant décidé de cultiver encore un peu le mystère : son invitation ne cite pas explicitement les Pixel 11. Toutefois, il est évident que la série sera la grande star de cette conférence. Elle devrait être composée des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

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Les futurs smartphones estampillés d’un G devraient partager l’affiche avec une autre gamme de produits : celle des Pixel Watch 5, qui a fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers jours, bien que ses spécifications techniques demeurent encore un secret bien gardé.

Google pourrait nous réserver d’autres surprises : pourquoi pas une nouvelle paire d’écouteurs Pixel Buds Pro ? Les indiscrétions n'ont pas encore tranché. Plus que cinq semaines avant d’en avoir le cœur net et de découvrir si les rumeurs avaient raison sur les différents aspects évoqués, comme l'inspiration, par Google, d'une fonction phare de Nothing pour son Pixel 11.