Les prix des Google Pixel 11 sont connus, il va falloir payer plus cher

Combien vont coûter les Google Pixel 11 ? Leurs prix en Europe dans toutes les configurations et tous les modèles ont fuité. Comme on pouvait l'anticiper, les nouvelles ne sont pas bonnes.

C'est la rengaine de 2026 : à chaque annonce de nouveau smartphone, on craint une hausse de prix par rapport au modèle de la génération précédente, provoquée par l'explosion des coûts de la RAM et du stockage. On pouvait craindre le pire pour les Google Pixel 11, et nous avons effectivement de mauvaises nouvelles à vous partager. Mais cela aurait aussi pu être pire.

Le leaker billbil-kun, qui vise toujours juste, a fait fuiter les prix pratiqués en Europe pour les quatre modèles de Pixel 11 à venir, dans toutes les configurations de mémoire. Le premier constat est que Google supprime les options à 128 Go de stockage, créant mécaniquement une augmentation tarifaire du ticket d'entrée.

Pixel 11 : Google applique une hausse de 100 euros sur plusieurs modèles

Le Pixel 11 de base démarre ainsi à 999 euros avec 256 Go de stockage, 100 euros plus cher que pour le Pixel 10 le plus abordable, mais au même prix que l'option 256 Go de son prédécesseur. Le Pixel 11 monte à 1 129 euros pour passer à 512 Go de mémoire interne, configuration qui n'existait pas pour le Pixel 10.

Même constat pour le Pixel 11 Pro. La variante 128 Go disparaît et celle à 256 Go est au même tarif que pour le Pixel 10 Pro, à 1 199 euros. Pas de changement non plus pour le modèle à 512 Go, qui coûte 1 329 euros. L'appareil est désormais disponible avec 1 To de stockage, pour 1 589 euros.

Toutes les configurations de Pixel 11 Pro XL sont 100 euros plus chères que leur équivalent de la génération antérieure. Comptez ainsi 1 399 euros pour 256 Go de stockage, 1 529 euros pour 512 Go et 1 789 euros pour 1 To. Il n'y avait déjà pas d'option à 128 Go l'année dernière pour ce modèle.

Enfin, le Pixel 11 Pro Fold subit le même traitement que le Pixel 11 Pro XL, avec une hausse de 100 euros pour chaque produit par rapport au Pixel 10 Pro Fold. Pour 256 Go de stockage, il faut payer 1 999 euros. Pour 512 Go, ce sont 2 129 euros qu'il faut débourser. Et avec 2 389, vous avez droit à 1 To.