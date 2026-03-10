Des visuels du Pixel 11 Pro Fold révèlent tout son design : nouveau bloc photo et meilleure finesse au menu

De premières images de rendu du Pixel 11 Pro Fold nous montrent à quoi va ressembler le smartphone pliable de Google. L'appareil est plus fin que son prédécesseur et embarque un bloc photo redessiné.

pixel11pro-fold
Crédit : OnLeaks / Android Headlines

Maintenant que le Pixel 10a est officiellement disponible, les leakers s'attèlent à nous partager de premières informations sur les prochains smartphones de Google, les Pixel 11. Et c'est le modèle muni d'un écran pliable, le Pixel 11 Pro Fold, qui nous intéresse ici. En collaboration avec OnLeaks, Android Headlines a publié plusieurs rendus du mobile, dont on connaît maintenant le design plusieurs mois avant sa sortie.

pixel11pro-fold
Crédit : OnLeaks / Android Headlines

Au premier coup d'œil, on n'observe pas de grande différence avec le Pixel 10 Pro Fold de l'année dernière. La philosophie de conception du prochain modèle n'est pas bouleversée, nous assistons à une simple évolution plutôt qu'à un grand chambardement. Form factor, courbure des coins, usage d'aluminium et de verre, taille des bordures surélevées autour de l'écran, poinçon dans le coin supérieur droit pour l'affichage principal, on a l'impression d'avoir affaire à un Pixel 10 Pro Fold.

Le Pixel 11 Pro Fold gagne en finesse

Mais on constate tout de même quelques évolutions. D'abord, le bloc photo a été redessiné. Avant, on avait les capteurs photo à gauche, et le Flash LED ainsi qu'un microphone à droite de l'îlot. Désormais, ces deux derniers éléments ne sont plus séparés du reste, mais sont intégrés dans l'espace supérieur en forme de pilule, en compagnie d'un capteur. Les autres capteurs sont eux placés dans le second espace en forme de pilule, en bas de l'imposant îlot. De plus, la jonction entre le bloc photo et la coque arrière est maintenant incurvée.

pixel11pro-fold
Crédit : OnLeaks / Android Headlines

C'est le cheval de batailles des constructeurs en ce moment, surtout sur les modèles pliables, il faut réduire l'épaisseur des smartphones. Google y parvient sur ce Pixel 11 Pro Fold, qui conservera la même hauteur (155,2 mm) et la même largeur quand déplié (150,4 mm), mais qui sera plus fin : 10,1 mm plié (contre 10,8 mm auparavant) et 4,8 mm déplié (contre 5,2 mm auparavant). Des marques comme Oppo et Honor font mieux sur la finesse, mais il y a au moins quelques progrès sur cet aspect chez Google.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La mémoire va représenter la moitié du coût des smartphones d’entrée de gamme en 2026, les prix vont augmenter

L’explosion des coûts de la RAM et du stockage pose des défis de développement aux constructeurs de smartphones d’entrée de gamme. Près de 50 % des coûts de production des…

Le DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation arrive sur les cartes graphiques Nvidia

Nvidia annonce la date de sortie pour sa fonctionnalité Dynamic Multi Frame Generation, liée à la technologie DLSS 4.5. L’attente va bientôt toucher à sa fin. La Game Developers Conference…

Bon plan Logitech MX Keys S Plus : le clavier sans fil avec son repose poignets passe à prix sacrifié, vite !

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S est de retour à petit prix et, cette fois, il est proposé dans un pack avec un repose poignet. Normalement en vente…

Galaxy S26 et S26 Ultra : dernier jour des offres de précommande, les prix augmentent dans quelques heures

Les précommandes des Galaxy S26 s’achèvent officiellement aujourd’hui, tout comme les offres de lancement qui permettent de profiter de réductions considérables. Pendant quelques heures encore, vous pouvez acheter les smartphones…

iPhone Fold : Apple aurait définitivement abandonné son concurrent au Galaxy Z Flip, qu’il juge “inutile”

Alors que quelques mois seulement nous séparent théoriquement de la sortie de l’iPhone Fold, on apprend via une fuite que le projet d’un modèle à clapet a été abandonné en…

Resident Evil Requiem tease un mini-jeu et une grosse surprise pour la suite

Resident Evil Requiem rencontre déjà un énorme succès. Capcom prépare pourtant plusieurs nouveautés pour prolonger l’aventure. Un premier mini-jeu et un contenu plus ambitieux sont déjà prévus. La saga Resident…

Android 17 : Google s’inspire de ChromeOS pour briser la frontière PC-mobile en toute sécurité

Android TV, Android XR… Android n’est plus un simple système d’exploitation mobile et Google s’échine à en développer un nouveau pan : celui qui efface la frontière entre smartphone et PC….

Votre smartphone Samsung va redémarrer automatiquement après 3 jours d’inactivité

Samsung ajoute à ses smartphones une nouvelle fonction de sécurité, dite de redémarrage après inactivité. Un ajout intéressant pour ceux qui craignent de perdre ou de se faire voler leur…

Gemini envahit Google Docs avec ces nouvelles fonctionnalités qui font tout à votre place

Google vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA au sein de son éditeur de texte Docs. Gemini peut désormais générer un texte entier, mais aussi le retravailler selon…

Voici comment Renault veut devenir la référence européenne de la voiture électrique

Les constructeurs accélèrent leur transition vers la voiture électrique. La concurrence devient plus intense, notamment face aux marques chinoises. Renault prépare justement une nouvelle stratégie pour les années à venir….