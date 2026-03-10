Des visuels du Pixel 11 Pro Fold révèlent tout son design : nouveau bloc photo et meilleure finesse au menu

De premières images de rendu du Pixel 11 Pro Fold nous montrent à quoi va ressembler le smartphone pliable de Google. L'appareil est plus fin que son prédécesseur et embarque un bloc photo redessiné.

Maintenant que le Pixel 10a est officiellement disponible, les leakers s'attèlent à nous partager de premières informations sur les prochains smartphones de Google, les Pixel 11. Et c'est le modèle muni d'un écran pliable, le Pixel 11 Pro Fold, qui nous intéresse ici. En collaboration avec OnLeaks, Android Headlines a publié plusieurs rendus du mobile, dont on connaît maintenant le design plusieurs mois avant sa sortie.

Au premier coup d'œil, on n'observe pas de grande différence avec le Pixel 10 Pro Fold de l'année dernière. La philosophie de conception du prochain modèle n'est pas bouleversée, nous assistons à une simple évolution plutôt qu'à un grand chambardement. Form factor, courbure des coins, usage d'aluminium et de verre, taille des bordures surélevées autour de l'écran, poinçon dans le coin supérieur droit pour l'affichage principal, on a l'impression d'avoir affaire à un Pixel 10 Pro Fold.

Le Pixel 11 Pro Fold gagne en finesse

Mais on constate tout de même quelques évolutions. D'abord, le bloc photo a été redessiné. Avant, on avait les capteurs photo à gauche, et le Flash LED ainsi qu'un microphone à droite de l'îlot. Désormais, ces deux derniers éléments ne sont plus séparés du reste, mais sont intégrés dans l'espace supérieur en forme de pilule, en compagnie d'un capteur. Les autres capteurs sont eux placés dans le second espace en forme de pilule, en bas de l'imposant îlot. De plus, la jonction entre le bloc photo et la coque arrière est maintenant incurvée.

C'est le cheval de batailles des constructeurs en ce moment, surtout sur les modèles pliables, il faut réduire l'épaisseur des smartphones. Google y parvient sur ce Pixel 11 Pro Fold, qui conservera la même hauteur (155,2 mm) et la même largeur quand déplié (150,4 mm), mais qui sera plus fin : 10,1 mm plié (contre 10,8 mm auparavant) et 4,8 mm déplié (contre 5,2 mm auparavant). Des marques comme Oppo et Honor font mieux sur la finesse, mais il y a au moins quelques progrès sur cet aspect chez Google.