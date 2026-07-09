Switch 2 : ne perdez pas espoir pour le VRR en mode docké, Nintendo est encore sur le coup

Nintendo n'a pas abandonné l'idée de rendre la Switch 2 compatible avec la technologie VRR quand la console est connectée à une TV.

La Nintendo Switch 2 est disponible depuis plus d'un an maintenant, et la console est toujours privée d'une fonctionnalité pourtant essentielle : le VRR (fréquence de rafraîchissement variable) en mode docké, qui avait pourtant été annoncé au lancement. “La Nintendo Switch 2 prend en charge le VRR en mode portable uniquement. Des informations erronées ont initialement été publiées sur le site web de la Nintendo Switch 2, et nous vous prions de nous en excuser”, communiquait la firme nippone après l'annonce de la machine.

L'entreprise semble avoir toutes les peines du monde à intégrer le VRR à la Switch 2 quand celle-ci est branchée à une TV. Mais le fabricant n'a pas abandonné l'espoir de proposer cette fonctionnalité à l'avenir. Une offre d'emploi publiée sur le site officiel de Nintendo nous apprend que la marque cherche à recruter un ingénieur spécialisé dans l'affichage, disposant de connaissances avancées sur les technologies HDR et VRR. En l'absence de solution trouvée en interne, Big N cherche donc une aide extérieure pour enfin rendre le VRR pris en charge par la Switch 2 en mode docké.

Un nouvel espoir pour le VRR sur Switch 2 ?

Les candidats doivent aussi justifier une connaissance des compositeurs et des chaînes de production de compositions d'images, ainsi qu'une expérience en débogage des problèmes de protocole d'affichage. Les autres critères sont :

Plus de 5 ans d'expérience pertinente.

Connaissance des normes et spécifications d'affichage, telles que HDMI, DSI, DisplayPort, EDID.

Expérience en développement de pilotes de périphériques pour SoC.

Expérience en développement de logiciels multithread.

Maîtrise des structures de données et des algorithmes fondamentaux de l'informatique en C/C++.

Diplôme en génie informatique, en informatique ou en génie électrique.

Les missions de l'heureux élu seront les suivantes :

Concevoir, architecturer et implémenter une pile de pilotes d'affichage pour les produits actuels et futurs.

Développer et perfectionner la pile logicielle d'affichage afin d'assurer la conformité aux différentes normes et spécifications d'affichage.

Rechercher et promouvoir de nouvelles fonctionnalités/technologies susceptibles d'être déployées avec succès dans les consoles de jeux à grande échelle.

Nul doute que la première priorité de l'ingénieur recruté sera de se pencher sur la problématique du VRR sur Switch 2.