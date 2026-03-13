Google Pixel : votre smartphone fait le plein de nouveautés avec la dernière mise à jour, voici les principales

Google a commencé à déployer sa mise à jour mensuelle dédiée à l’écosystème Pixel : le Pixel Drop. Et cette édition de mars 2026 est particulièrement riche en nouveautés : renforcement de la sécurité, personnalisation approfondie, fonctions toujours plus pratiques… Voici la substantifique moelle de ce patch.

Chaque mois, Google déploie ce que l’on appelle désormais communément son « Pixel Drop ». Il s’agit d’une mise à jour à destination de ses propres produits. Ces Pixel Drop apportent des fonctionnalités améliorées et inédites. Et il s’avère que l’édition de mars 2026 est riche en nouveautés.

La mise à jour pèse 693 Mo et certains appareils ont déjà commencé à la recevoir. Pour les autres, Google précise que son déploiement est échelonné : il faudra donc faire preuve d’un peu de patience. Dès qu’elle sera disponible sur votre smartphone, vous devriez recevoir une notification. Allez, passons maintenant aux principales nouveautés apportées par le Pixel Drop de mars 2026.

En écoute et At a glance deviennent encore plus pratiques

L’application En écoute reçoit aussi une nouvelle fonctionnalité : désormais, elle est capable d’enregistrer la musique diffusée autour de vous pour l’ajouter à votre historique. Vous pourrez ensuite retrouver tous vos favoris au même endroit et n’aurez qu’à appuyer sur un titre pour le lancer dans votre application de streaming musical favorite.

Le widget At a glance (que l’on peut traduire par Aperçu ou Coup d’œil) affiche encore davantage d’éléments utiles sur votre écran de verrouillage (à partir du Pixel 6) : résultats de matchs en temps réel ou tendance du marché financier – et informations sur vos transports en commun, mais ce dernier point n’est pas encore disponible en Europe.

Personnalisez toujours plus votre interface

Côté personnalisation, on retrouve deux nouveautés – que nous annoncions dans nos colonnes il y a déjà quelques semaines. D’abord, les icônes personnalisées : vous pouvez maintenant choisir parmi cinq styles générés par IA et toutes les icônes de votre écran d’accueil arboreront enfin un look cohérent. Ensuite, un nouveau pack de thème : après Wicked, c’est désormais Bob l’éponge qui s’invite sur votre appareil – jusqu’au 1er mai 2026.

Google renforce votre sécurité sur plusieurs fronts

Votre sécurité au quotidien semble être l’une des priorités pour Google, qui déploie plusieurs nouveautés en ce sens avec le Pixel Drop de mars 2026. La première concerne la détection d’escroquerie pendant les appels : la France profite désormais de cette fonctionnalité qui émet une notification, un son et une vibration si la probabilité d’une escroquerie est élevée (pour Pixel 9 et ultérieurs, sauf 9a).

Pour améliorer votre sécurité, le lien entre votre Pixel et votre Pixel Watch est encore renforcé (à partir du Pixel 8) : si vous oubliez votre smartphone, il se verrouillera dès que vous serez hors de portée et votre montre vous enverra une alerte instantanée. Aussi, si vos deux appareils sont appairés, vous pouvez utiliser votre montre pour accélérer les vérifications d’identité.

Nouveautés annoncées, mais…

Entourer pour chercher, l’une des fonctions dopées à l’IA les plus populaires d’Android, gagne deux nouvelles options avec le Pixel Drop de mars. Il est désormais possible de l’utiliser pour trouver l’ensemble des éléments d’une tenue, du haut aux chaussures. L’utilisateur est séduit par un produit ? Il peut maintenant l’essayer virtuellement. Notez que, pour le moment seulement on espère, ces deux nouveautés sont indisponibles en France.

Autre nouveauté dans le même cas : la Suggestion proactive. Imaginez : vous discuter par Messages avec un proche, vous vous dites qu’il faudrait que vous vous organisiez un dîner ensemble. Plus besoin de changer d’application : l’IA analyse votre échange et peut ainsi vous proposer un restaurant au-dessus de votre conversation. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible sur la série Pixel 10 que dans des pays anglophones et au Japon.

Notez que cette liste est non exhaustive : le site officiel Aide Google mentionne davantage de nouveautés, telles que le Mode Bureau (pour Pixel 8 et ultérieurs) ou un nouveau mode de filtrage des couleurs qui permet de réduire la fatigue oculaire (sur la gamme Pixel 10). Aussi, les fonctionnalités énumérées dépendent du modèle de vos appareils : toutes les générations de Pixel ou Pixel Watch ne sont pas compatibles.