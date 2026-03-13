Google Pixel : votre smartphone fait le plein de nouveautés avec la dernière mise à jour, voici les principales

Google a commencé à déployer sa mise à jour mensuelle dédiée à l’écosystème Pixel : le Pixel Drop. Et cette édition de mars 2026 est particulièrement riche en nouveautés : renforcement de la sécurité, personnalisation approfondie, fonctions toujours plus pratiques… Voici la substantifique moelle de ce patch.

Pixel 10 Pro
Crédits : Phonandroid

Chaque mois, Google déploie ce que l’on appelle désormais communément son « Pixel Drop ». Il s’agit d’une mise à jour à destination de ses propres produits. Ces Pixel Drop apportent des fonctionnalités améliorées et inédites. Et il s’avère que l’édition de mars 2026 est riche en nouveautés.

La mise à jour pèse 693 Mo et certains appareils ont déjà commencé à la recevoir. Pour les autres, Google précise que son déploiement est échelonné : il faudra donc faire preuve d’un peu de patience. Dès qu’elle sera disponible sur votre smartphone, vous devriez recevoir une notification. Allez, passons maintenant aux principales nouveautés apportées par le Pixel Drop de mars 2026.

En écoute et At a glance deviennent encore plus pratiques

L’application En écoute reçoit aussi une nouvelle fonctionnalité : désormais, elle est capable d’enregistrer la musique diffusée autour de vous pour l’ajouter à votre historique. Vous pourrez ensuite retrouver tous vos favoris au même endroit et n’aurez qu’à appuyer sur un titre pour le lancer dans votre application de streaming musical favorite.

Pixel Drop nouveauté mars en écoute
Crédits : Google

Le widget At a glance (que l’on peut traduire par Aperçu ou Coup d’œil) affiche encore davantage d’éléments utiles sur votre écran de verrouillage (à partir du Pixel 6) : résultats de matchs en temps réel ou tendance du marché financier – et informations sur vos transports en commun, mais ce dernier point n’est pas encore disponible en Europe.

Pixel Drop nouveauté mars at a glance
Crédits : Google

Personnalisez toujours plus votre interface

Côté personnalisation, on retrouve deux nouveautés – que nous annoncions dans nos colonnes il y a déjà quelques semaines. D’abord, les icônes personnalisées : vous pouvez maintenant choisir parmi cinq styles générés par IA et toutes les icônes de votre écran d’accueil arboreront enfin un look cohérent. Ensuite, un nouveau pack de thème : après Wicked, c’est désormais Bob l’éponge qui s’invite sur votre appareil – jusqu’au 1er mai 2026.

Pixel Drop nouveauté mars icône personnalisée IA
Crédits : Google

Google renforce votre sécurité sur plusieurs fronts

Votre sécurité au quotidien semble être l’une des priorités pour Google, qui déploie plusieurs nouveautés en ce sens avec le Pixel Drop de mars 2026. La première concerne la détection d’escroquerie pendant les appels : la France profite désormais de cette fonctionnalité qui émet une notification, un son et une vibration si la probabilité d’une escroquerie est élevée (pour Pixel 9 et ultérieurs, sauf 9a).

Pour améliorer votre sécurité, le lien entre votre Pixel et votre Pixel Watch est encore renforcé (à partir du Pixel 8) : si vous oubliez votre smartphone, il se verrouillera dès que vous serez hors de portée et votre montre vous enverra une alerte instantanée. Aussi, si vos deux appareils sont appairés, vous pouvez utiliser votre montre pour accélérer les vérifications d’identité.

Pixel Drop nouveauté mars sécurité montre smartphone
Crédits : Google

Nouveautés annoncées, mais…

Entourer pour chercher, l’une des fonctions dopées à l’IA les plus populaires d’Android, gagne deux nouvelles options avec le Pixel Drop de mars. Il est désormais possible de l’utiliser pour trouver l’ensemble des éléments d’une tenue, du haut aux chaussures. L’utilisateur est séduit par un produit ? Il peut maintenant l’essayer virtuellement. Notez que, pour le moment seulement on espère, ces deux nouveautés sont indisponibles en France.

Pixel Drop nouveauté mars entourer pour chercher tenue
Crédits : Google

Autre nouveauté dans le même cas : la Suggestion proactive. Imaginez : vous discuter par Messages avec un proche, vous vous dites qu’il faudrait que vous vous organisiez un dîner ensemble. Plus besoin de changer d’application : l’IA analyse votre échange et peut ainsi vous proposer un restaurant au-dessus de votre conversation. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible sur la série Pixel 10 que dans des pays anglophones et au Japon.

Pixel Drop nouveauté mars Suggestion proactive
Crédits : Google

Notez que cette liste est non exhaustive : le site officiel Aide Google mentionne davantage de nouveautés, telles que le Mode Bureau (pour Pixel 8 et ultérieurs) ou un nouveau mode de filtrage des couleurs qui permet de réduire la fatigue oculaire (sur la gamme Pixel 10). Aussi, les fonctionnalités énumérées dépendent du modèle de vos appareils : toutes les générations de Pixel ou Pixel Watch ne sont pas compatibles.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Canal+ : gare à cette arnaque qui veut voler votre mot de passe et votre compte en banque

Depuis quelques jours, les arnaques se faisant passer pour Canal+ se sont multipliées. Tant et si bien que le groupe a décidé de réagir en prévenant ses abonnés de faire…

Les Galaxy A37 et A57 de Samsung se dévoilent sous toutes leurs coutures (et coloris)

Des visuels des Samsung Galaxy A37 et A57 révèlent leur design complet et les 5 coloris de chaque modèle avant leur annonce officielle.  Les fuites concernant les Galaxy A37 et…

Phishing sur Instagram : comment les hackers volent votre compte (et comment l’éviter) ?

En 2026, le phishing sur Instagram est plus sophistiqué que jamais. Fausses alertes, pages de connexion imitées à la perfection, arnaques au badge bleu : voici comment repérer les pièges…

Le Galaxy S26 Ultra se fait torturer dans un test de résistance, à quel point est-il costaud ?

Le Galaxy S26 Ultra est-il un smartphone résistant ? Un YouTubeur le met à l’épreuve dans des conditions extrêmes pour en avoir le cœur net. Le Galaxy S26 Ultra est…

Vente flash Nintendo Switch 2 : vite, avec cette grosse chute de prix, la console est plus accessible !

Vous attendez une belle offre pour vous offrir enfin la Nintendo Switch 2 ? C’est le bon moment pour craquer ! Alors qu’elle est normalement en vente à 469,99 €, Amazon…

Android 17 : cette nouvelle mesure de sécurité risque de brider vos applications préférées, voici pourquoi

Google va encore resserrer la vis avec Android 17. La bêta 2 révèle une nouvelle mesure de sécurité liée au mode Protection Avancée : elle pourrait faire perdre leurs fonctionnalités phares…

Google Pixel : la dernière mise à jour supprime cette fonctionnalité pourtant très pratique, c’est bien dommage

Alors que Google est pourtant généralement très prompt à ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses smartphones au fil des mises à jour, il arrive que ce soit l’inverse qui arrive….

Nvidia promet des cartes graphiques 1 million de fois supérieures aux anciennes sur ce point

Nvidia a de grandes ambitions. Consciente qu’elle atteint un plafond de verre en terme d’amélioration des composants des cartes graphiques, l’entreprise vise tout de même un bond de géant sur…

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en mars 2026

Disney vient de dévoiler la liste détaillée des prochaines séries et films à venir sur Disney+ et sur le catalogue Star. Que nous réserve la programmation de mars 2026 ?…

Instagram : la fin du « lien dans ma bio » ? Les liens cliquables arrivent enfin en légende, mais il y a un mais

Instagram teste actuellement une option qui risque de répondre à l’une des plus grandes frustrations des utilisateurs de l’application – que ce soit les « consommateurs » ou les créateurs de contenus….