Installez la dernière mise à jour de Chrome sur Android, elle apporte une fonction jusqu’ici exclusive à l’iPhone

Google Chrome version 150 pour Android est disponible, avec un ajout remarqué à la clé : un bouton de retour dédié pour faciliter la navigation.

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Crédits : 123RF

Après une disponibilité sur appareils de bureau (Windows, Linux, mac OS), Chrome 150 est désormais déployé sur Android via la version 150.0.7871.114. La mise à jour inclut des améliorations de stabilité et de performance, ainsi que les mêmes correctifs de sécurité que sur desktop. Google nous réserve aussi quelques nouvelles fonctionnalités, dont une en particulier risque de faire parler d'elle.

L'application Chrome sur Android se dote en effet d'un bouton de retour, offrant une nouvelle option de navigation aux utilisateurs. Jusqu'ici, quand on ouvrait le menu de Chrome en appuyant sur l'icône avec trois petits points positionnés à la verticale, le navigateur web ne disposait que d'un bouton “Suivant” à côté des boutons de favoris ou de téléchargements (qui sont maintenant déplacés d'un cran vers la droite). Désormais, comme sur les versions de bureau, ou même sur iPhone, il est possible de revenir en arrière dans sa navigation par ce biais.

Comme sur iPhone, Chrome affiche un bouton de retour sur Android

Il s'agit d'une alternative qui peut se montrer utile au bouton ou au geste (de droite à gauche) de retour en arrière qui fonctionne nativement au niveau du système sur Android. Dans certains scénarios, avoir un bouton dédié au sein même de l'interface de Chrome peut être utile. C'est par exemple le cas si l'utilisateur a choisi de ne pas afficher la barre de navigation pour gagner de l'espace et que le geste de retour en arrière ne fonctionne pas, pour quelque raison qu'il soit.

chrome 150 android
Crédit : Phonandroid

Pour ne pas surcharger le menu et rester à seulement cinq boutons, Google a supprimé celui d'information, qui était peu utilisé. Mais il suffit de se rendre dans la catégorie “Commandes du site” pour accéder aux données précédemment affichées de cette manière. On constate d'ailleurs que le menu déroulant de Chrome ne cesse de s'allonger, obligeant de scroller toujours plus pour se rendre aux Paramètres, par exemple.

Si vous avez activé les mises à jour automatiques, Chrome 150 devrait déjà être installé sur votre smartphone Android. Dans le cas contraire, rendez-vous sur le Play Store pour obtenir la dernière version.


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