Android 17 QPR1 fait ses grands débuts en bêta, voici les Pixel qui peuvent y goûter

Google déploie la toute première bêta d'Android 17 QPR1 sur une longue liste de Pixel. Cette version prépare la mise à jour trimestrielle prévue pour septembre. Elle se concentre sur des correctifs plutôt que sur de nouvelles fonctions visibles.

google pixel 10 pro fold test
Crédits : Phonandroid

Android 17 a commencé son parcours en début d'année. Google a ouvert les premières bêtas à ses Pixel dès le mois de février. La bêta 3 d'Android 17 a marqué la stabilité de la plateforme, dernière grande étape avant la version finale attendue pour juin. Cette version stable n'est que la première marche. Google enchaîne ensuite avec des mises à jour trimestrielles appelées QPR. Chacune apporte son lot de corrections et de nouveautés, avec un gros Feature Drop à la clé.

Le premier de ces cycles vient d'être officiellement lancé. Google a déployé hier la première bêta d'Android 17 QPR1 sur ses Pixel compatibles. Un premier réglage caché dans cette version prépare déjà un gain de vitesse pour les applications. Cette bêta arrive une semaine après la dernière build d'Android 17 en cours de finalisation. Elle reste réservée aux testeurs inscrits au programme bêta d'Android.

Android 17 QPR1 bêta 1 arrive sur une vingtaine de Pixel du Pixel 6 au Pixel 10 Pro Fold

Voici la liste de tous les appareils compatibles avec la bêta 1 d'Android 17 QPR1 :

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 10 Pro Fold

L'émulateur Android reçoit également la mise à jour. Pour recevoir la build, il faut s'inscrire au programme bêta d'Android depuis le site officiel de Google avec son compte, puis sélectionner son Pixel éligible. La mise à jour arrive ensuite automatiquement via les paramètres système du téléphone.

Cette bêta ne bouleverse rien côté utilisateur. Les notes de publication sont courtes et ne listent que des corrections. Google a résolu un plantage du service d'impression qui empêchait de terminer une impression avec un niveau d'encre bas. Une erreur bloquante de l'application Terminal est aussi corrigée. Les applis de VoIP profitent d'une meilleure qualité audio après la suppression d'une distorsion. Google rappelle qu'il ne faut pas installer cette bêta sur son téléphone principal. D'autres versions suivront avant la sortie stable prévue en septembre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Voici la promesse d’Elon Musk pour corriger la plus grosse faille des Tesla vendues depuis 2019

Elon Musk reconnaît un gros raté sur des millions de Tesla vendues entre 2019 et 2023. Le patron de Tesla annonce un plan pour remplacer leur ordinateur de bord et…

iPhone 15 à moins de 400 € : ce bon plan reconditionné avec 30 mois de garantie ne va pas durer

L’iPhone 15 n’a rien perdu de ses atouts plus de deux ans après sa sortie. Ses performances restent très solides, mais son prix a par contre nettement reculé, surtout sur…

L’IA s’empare totalement de Word, Excel et PowerPoint, vos documents sont mis à jour sans effort

Microsoft annonce le déploiement à tous les utilisateurs des fonctionnalités d’agent de Copilot dans Word, Excel et PowerPoint. L’IA y devient capable de remplir vos documents à la demande. Avec…

IA

Cette mystérieuse planète serait la 9e du Système solaire : voici la théorie folle qui divise les scientifiques

Il existe plusieurs moyens mnémotechniques pour retenir les huit planètes du Système solaire. Mais d’ici quelques années, peut-être devrons-nous les adapter. Alors que Pluton n’est plus considérée comme une planète…

Test Honor 600 : un smartphone plaisant, mais en manque de générosité

Un an après le Honor 400, voici son remplaçant. Il s’appelle Honor 600. Et il veut se démarquer de son prédécesseur par une plus grande batterie et un design plus…

Google Photos prépare le relooking de l’onglet Collections : le voilà plus facile à parcourir

Google expérimente régulièrement des changements d’interface pour son application Photos dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Le géant de la tech s’attaque désormais à l’onglet Collections, dont la version…

Un problème avec le Quick Resume sur votre Xbox ? Alors vous allez aimer cette mise à jour

Le Quick Resume des Xbox Series X et S est l’une des grandes nouveautés introduites par cette génération. Mais il n’est pas infaillible, et une récente mise à jour permet…

Cette nouvelle option de Meta permet aux parents d’épier les conversations IA de leurs ados

Meta ajoute une corde à ses outils de supervision parentale. Les parents pourront suivre les grands thèmes abordés par leurs ados avec l’assistant IA du groupe sur Facebook, Instagram et…

Les Anneaux de Pouvoir : bonne nouvelle pour les fans, la saison 3 pourrait sortir plus tôt que prévu

Alors que l’on n’attendait pas la prochaine saison des Anneaux de Pouvoir avant l’an prochain, il semblerait qu’Amazon nous prépare une petite surprise. En effet, le planning a visiblement été…

Les 4 Fantastiques : Premiers Pas est dorénavant disponible sur Disney+ et il est à voir de toute urgence !

Vous avez manqué la sortie du film Les 4 Fantastiques : Premiers Pas au cinéma ? Pas d’inquiétude, il est maintenant disponible en streaming sur Disney+. Et en plus, l’abonnement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.