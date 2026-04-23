Android 17 QPR1 fait ses grands débuts en bêta, voici les Pixel qui peuvent y goûter

Google déploie la toute première bêta d'Android 17 QPR1 sur une longue liste de Pixel. Cette version prépare la mise à jour trimestrielle prévue pour septembre. Elle se concentre sur des correctifs plutôt que sur de nouvelles fonctions visibles.

Android 17 a commencé son parcours en début d'année. Google a ouvert les premières bêtas à ses Pixel dès le mois de février. La bêta 3 d'Android 17 a marqué la stabilité de la plateforme, dernière grande étape avant la version finale attendue pour juin. Cette version stable n'est que la première marche. Google enchaîne ensuite avec des mises à jour trimestrielles appelées QPR. Chacune apporte son lot de corrections et de nouveautés, avec un gros Feature Drop à la clé.

Le premier de ces cycles vient d'être officiellement lancé. Google a déployé hier la première bêta d'Android 17 QPR1 sur ses Pixel compatibles. Un premier réglage caché dans cette version prépare déjà un gain de vitesse pour les applications. Cette bêta arrive une semaine après la dernière build d'Android 17 en cours de finalisation. Elle reste réservée aux testeurs inscrits au programme bêta d'Android.

Android 17 QPR1 bêta 1 arrive sur une vingtaine de Pixel du Pixel 6 au Pixel 10 Pro Fold

Voici la liste de tous les appareils compatibles avec la bêta 1 d'Android 17 QPR1 :

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold

L'émulateur Android reçoit également la mise à jour. Pour recevoir la build, il faut s'inscrire au programme bêta d'Android depuis le site officiel de Google avec son compte, puis sélectionner son Pixel éligible. La mise à jour arrive ensuite automatiquement via les paramètres système du téléphone.

Cette bêta ne bouleverse rien côté utilisateur. Les notes de publication sont courtes et ne listent que des corrections. Google a résolu un plantage du service d'impression qui empêchait de terminer une impression avec un niveau d'encre bas. Une erreur bloquante de l'application Terminal est aussi corrigée. Les applis de VoIP profitent d'une meilleure qualité audio après la suppression d'une distorsion. Google rappelle qu'il ne faut pas installer cette bêta sur son téléphone principal. D'autres versions suivront avant la sortie stable prévue en septembre.