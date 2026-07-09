Le Google Pixel 12 musclerait ses fonctions IA grâce à ce composant d’un nouveau type

Les prochains Google Pixel 12 promettent déjà de belles surprises côté performances. Une fuite dévoile un changement discret et pourtant lourd de conséquences pour leur puce maison. Ce détail technique pourrait bien devenir leur meilleur atout face à la concurrence.

Les fabricants de smartphones cherchent tous à tirer le meilleur de leurs puces. La mémoire vive joue ici un rôle central. Elle alimente le processeur en données à chaque instant. Un composant plus rapide fluidifie les tâches lourdes, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle. Les nouvelles générations promettent justement des débits supérieurs. Cette course se poursuit chez Google, dont le futur SoC maison a récemment fait l'objet d'une première fuite dévoilant son nom de code interne.

Le Google Pixel 12 se retrouve aujourd'hui au cœur d'une nouvelle indiscrétion. Sa puce maison, le Tensor G7, serait testée avec un type de mémoire encore rare sur les smartphones actuels. Cette évolution viserait avant tout à épauler les fonctions d'intelligence artificielle du mobile. La firme est souvent pointée pour la puissance brute limitée de ses processeurs. Ce défaut avait déjà été relevé lors de la fuite sur les performances mitigées du Pixel 11.

https://x.com/Reptalicant/status/2075099492299547065

Le Google Pixel 12 adopterait la mémoire LPDDR6 pour accélérer ses traitements liés à l'IA

Selon le leaker Reptalica, le Tensor G7 serait actuellement évalué avec deux mémoires distinctes. Le Google Pixel 12 pourrait recevoir de la LPDDR5X sur ses modèles standards et de la LPDDR6 sur ses versions Pro. Cette dernière, plus récente, offre une bande passante nettement supérieure. Elle permettrait à la puce de traiter davantage de données en simultané. Ce gain se révélerait décisif pour les calculs d'intelligence artificielle exécutés directement sur l'appareil, sans passer par le cloud.

Ce choix confirmerait la stratégie de Google, moins concentrée sur la puissance pure que sur les usages liés à l'IA. La LPDDR6 améliorerait aussi la gestion thermique du smartphone grâce à un meilleur agencement des composants. Une réserve demeure toutefois. Les tarifs de la mémoire flambent depuis plusieurs mois. La firme de Mountain View renoncerait à cette solution coûteuse si la facture devenait trop lourde. Elle se rabattrait alors sur un composant plus classique pour l'ensemble de sa gamme Pixel 12.


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