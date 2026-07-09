Un nouveau Fallout est en préparation par les créateurs de New Vegas, mais ce n’est pas une bonne nouvelle

Le renommé journaliste Jason Schreier a révélé que le studio Obsidian travaille actuellement sur un nouvel opus de Fallout. Si ce dernier est à l'origine de ce qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série, la nouvelle est loin d'être aussi qu'on pourrait le penser.

Fallout
Fallout 76

Il y a quelques mois, la rumeur selon laquelle Fallout New Vegas aurait droit à un remaster a commencé à circuler. Chouette, se disait-on alors, il s'agit tout de même d'un des épisodes, si ce n'est l'épisode le plus apprécié par les fans, qui aurait tout de même bien besoin d'un petit dépoussiérage. Mais entre-temps, les choses ont bien bougé au sein des studios Xbox. Cette semaine, 1600 développeurs ont perdu leur emploi du jour en lendemain, et 1600 autres attendent leur tour dans les mois à venir.

Alors, quand Jason Schreier, journaliste très bien informé sur l'industrie, annonce qu'Obsidian, le studio derrière New Vegas, travaille sur un tout nouveau Fallout, personne ne saute vraiment de joie. Pourtant, sur le papier, le projet a tout pour générer une hype absolue : non seulement Obsidian revient à la série que lui a confiée Bethesda, mais ce nouveau titre serait en plus dirigé par Josh Sawyer, déjà aux manettes de New Vegas, mais aussi d'autres pépites du studio comme Pentiment.

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Pourquoi l'annonce d'un nouveau Fallout fait grincer des dents

Voilà probablement ce que se sont dits les grandes pontes de Xbox : donnons un nouveau Fallout par Obsidian dirigé par Josh Sawyer aux joueurs, et peut-être ceux-ci remarqueront à peine que l'on a démantelé la plupart de leurs studios favoris. Parmi lesquels, justement Obsidian. Le studio a en effet été durablement impacté par la vague de licenciement, contraint de se séparer d'un quart de son équipe, soit près de 70 personnes.

Qui plus est, Obsidian doit justement sa survie à ce projet d'un nouveau Fallout, commandé directement par Microsoft. À la place, la firme de Redmond a notamment annulé une suite en en développement d'Avowed, génialissime RPG tiré de l'univers de Pillars of Eternity qui a fait les beaux jours du Game Pass l'année dernière. Désormais, les développeurs restants sont obligés de mettre de côté les jeux sur lesquels ils avaient envie de travailler pour ressusciter une licence qui ne fait que diviser depuis 10 ans. Génial.


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