Pixel 11 Pro Fold : Google vient-il de dévoiler ses coloris par accident avec Android 17 QPR1 ?

Les versions bêta des systèmes d’exploitation révèlent parfois bien plus que les fonctionnalités à venir. Elles recèlent parfois des indices sur les futurs produits sur lesquels leur version stable tournera. C’est notamment le cas de la version bêta d’Android 17 QPR1 qui vient tout juste de sortir : Google y a inclus – sûrement par accident – les miniatures et descriptions des fonds d’écran du futur Pixel 11 Pro Fold.

google pixel 10 pro fold test
Crédits : Phonandroid

Google vient de déployer la toute première version bêta d’Android 17 QPR1. Et il n’est pas rare que ce type d’itération renferme des indices sur les futurs produits des marques. Par exemple, des animations de One UI 8.5 avaient dévoilé un premier aperçu des Samsung Galaxy Buds4 Pro. De fait, ce sont évidemment des moutures qui vont être passées au crible.

Et il se trouve que Dylan Roussel, un ingénieur logiciel, a fouillé cette toute nouvelle version préliminaire d’Android 17. Et il y a découvert un élément que Google a probablement laissé passer par inadvertance : des miniatures d’options de fonds d’écran pour son prochain smartphone pliant, le Pixel 11 Pro Fold. Roussel les a partagées dans une publication sur son compte X (ex-Twitter) – visible à la fin de l'article.

Lire aussi – Des visuels du Pixel 11 Pro Fold révèlent tout son design : nouveau bloc photo et meilleure finesse au menu

Android 17 QPR1 révèle par mégarde les fonds d’écran du Pixel 11 Pro Fold

En plus des miniatures, Google a laissé fuiter les noms officiels ainsi que les descriptions de ces fonds d’écran du futur Pixel 11 Pro Fold. Les deux options de fonds d’écran sont ainsi baptisées :

  • Pine: Tidal Swirl – ce que l’on peut traduire par Pin : Tourbillon de Marée.
  • Et Midnight: Lunar Tides – Minuit : Marées Lunaires.

Et voici leur description : « Des eaux jaillissantes tourbillonnent et s’écoulent à travers des paysages escarpés et sinueux. » On distingue sur les visuels ce qui semblent être les modes clair et les modes sombre de ces deux fonds d’écran qui, selon Roussel, sont les équivalents des fonds d’écran Sterling et Green du Pixel 10 Pro Fold. Il précise toutefois qu’il « est fort probable qu’ils ne correspondent pas aux noms commerciaux des coloris de l’appareil ».

Ainsi, si ces fonds d’écran peuvent suggérer les coloris du futur modèle pliant estampillé d’un G – les marques les assortissant régulièrement –, cela reste de l’ordre de l’hypothétique. Mais les prochains mois devraient nous en apprendre davantage à son propos. Si Google respecte le même calendrier que pour le Pixel 10 Pro Fold, le Pixel 11 Pro Fold devrait être officiellement présenté en août – pour une commercialisation en octobre.


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