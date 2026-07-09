Netflix s’apprête à ressusciter l’offre que ses abonnés espéraient depuis six ans

Netflix cherche de nouvelles façons de séduire les futurs abonnés. La plateforme ressort discrètement une formule qu'elle avait rangée au placard depuis longtemps. Tous les curieux ne pourront pourtant pas en profiter.

netflix smartphone
Crédits : 123RF

Les services de streaming rivalisent d'idées pour convaincre le public de franchir le pas. Après avoir longtemps misé sur des abonnements toujours plus fournis, plusieurs plateformes reviennent à des recettes plus anciennes. La gratuité, un temps mise de côté, refait surface comme argument de séduction. Ce retour en grâce intervient alors que les tarifs, eux, grimpent sans relâche. Pour Netflix, les prix ont été relevés à deux reprises en un an.

Dans ce contexte, Netflix explore une piste qu'il avait volontairement abandonnée. Le géant du streaming teste le retour de son essai gratuit, cette période sans engagement qui permettait de découvrir le catalogue avant de payer. Le service l'avait progressivement supprimé entre fin 2019 et 2020. Il jugeait à l'époque sa position sur le marché bien assez solide pour s'en passer. Cette relance rappelle que le secteur reste mouvant, comme le montrait aussi l‘envolée du tarif de ce pass à vie proposé par une alternative concurrente.

Netflix réserve son essai gratuit aux personnes n'ayant jamais souscrit à la plateforme

Selon What's on Netflix, la plateforme confirme expérimenter à nouveau ces périodes d'essai gratuites. Ces tests restent limités à certains marchés situés en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni. Le géant du streaming réserve l'offre aux personnes n'ayant jamais souscrit auparavant. La durée varie selon les pays concernés. Le service précise mener régulièrement ce type de promotion pour laisser les futurs membres découvrir la valeur de son catalogue avant de s'engager.

Pour l'instant, la France ne figure pas parmi les territoires visés par ces essais. Netflix n'exclut pas un déploiement plus large si les résultats se révèlent convaincants. La firme analysera les données récoltées avant de trancher. Elle procède de la même façon pour chacune de ses expérimentations avant un lancement définitif. Rien ne garantit donc que cette formule gratuite revienne un jour dans l'Hexagone. Les futurs abonnés français devront pour le moment se contenter des offres payantes classiques, ou guetter les mois offerts par certains opérateurs.


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