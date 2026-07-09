Ce MacBook Air chute à moins de 400 € pendant les Soldes, alerte bon plan !

Quand on a un budget de moins de 400 euros pour s’acheter un ordinateur portable, le choix est très limité et souvent décevant. Mais nous avons une solution pour vous éviter d’investir dans un Chromebook ou un PC bas de gamme que vous allez détester utiliser au bout de 2 semaines. Cette solution, ce sont les soldes Certideal qui vont vous permettre de vous offrir un MacBook pour moins de 400 €. On vous explique tout.

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Bien qu’il soit sorti il y a plusieurs années maintenant, le MacBook Air M1 reste un excellent choix d’ordinateur portable pas cher. En effet, il offre une fiche technique solide avec sa puce M1 et des finitions premium pour un budget minimum.

En ce moment, Certideal vous permet de l’avoir en reconditionné à un prix extrêmement attractif. En effet, pendant les soldes, le MacBook Air M1 13 pouces est affiché en promotion à 414,99 euros au lieu de 454,99 euros habituellement. En plus, vous bénéficiez d’un code promo qui vous permet de faire baisser le prix de 15 euros supplémentaires. Ainsi en ajoutant dans votre panier le code SOLDES15, son prix passe à seulement 399,99 euros ! Pour rappel, ce modèle était vendu pour 1199 euros à sa sortie. Cela représente donc une baisse de prix totale de 800 euros.

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Vous ne connaissez pas Certideal ? Il s’agit pourtant de l’entreprise de référence pour les produits reconditionnés Apple depuis 10 ans. Vous pourrez y trouver des iPhone et des MacBook à prix sacrifié.

Chaque produit est directement contrôlé et réparé en interne en France. La qualité de chaque appareil est minutieusement inspectée avec pas moins de 30 points de contrôle à passer avec succès avant de pouvoir être revendu sur la plateforme. Ainsi, Certideal peut vous proposer la meilleure garantie du marché avec pas moins de 30 mois de garantie pour chaque produit acheté. En plus, vous avez 30 jours satisfait ou remboursé !

En bref, vous achetez sur Certideal des produits Apple jusqu’à 70% moins cher que le neuf tout en bénéficiant de conditions commerciales exceptionnelles qui vous assurent de ne jamais être déçu par votre achat.

Pourquoi acheter le MacBook Air M1 en 2026 ?

Le MacBook Air M1 est un ordinateur portable fin et léger que vous pourrez prendre dans votre sac quotidiennement sans qu’il ne vous gène. C’est un modèle idéal pour les étudiants et les personnes souvent en déplacement puisqu’il offre une autonomie très importante, jusqu’à 18 heures d’utilisation.

Bien qu’il ne soit pas très récent, il garde des performances largement suffisantes pour 2026. En effet, il est équipé de la puissante puce M1 conçue par Apple composée de 8 cœurs CPU, de 7 cœurs GPU et d’un Neural Engine 16 cœurs.

L’écran est aussi excellent puisqu’il s’agit d’une dalle Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Cet écran bénéficie de la technologie True Tone qui permet d’afficher des images aux couleurs riches et naturelles. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du MacBook Air M1.