Samsung officialise la date de lancement des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Samsung a confirmé que son prochain Galaxy Unpacked aura lieu le 22 juillet 2026. La marque y annoncera ses Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ainsi que de nouvelles Galaxy Watch.

galaxy unpacked 2026
Crédit : Samsung

Plus que deux semaines d'attente. Comme on le pressentait, la conférence Galaxy Unpacked de Samsung se tiendra le 22 juillet prochain à Londres. Étant donné que l'événement est organisé en Europe et pas aux États-Unis comme c'est souvent le cas, il a lieu plus tôt dans la journée, à 15 h (heure de Paris), au lieu de 19 h habituellement.

Il sera possible de visionner la présentation en direct et en streaming vidéo depuis le site officiel de Samsung ou depuis la chaîne YouTube du constructeur. La rédaction de Phonandroid sera bien entendu sur le pont pour vous décortiquer les annonces les plus importantes.

Galaxy Unpacked : le nouveau design du Z Fold 8 en tête d'affiche

Samsung ne précise pas quels produits seront annoncés lors de ce Galaxy Unpacked, mais il n'y a que peu de doutes sur le sujet. Tous les étés, la marque lance ses nouveaux smartphones pliables. D'ailleurs, Samsung a commencé à teaser son Galaxy Z Fold 8 via de courts clips vidéo. Cette édition est particulière, car un tout nouveau modèle rejoint le catalogue. Il se plie comme un Z Fold traditionnel, mais dans un nouveau format beaucoup moins long et un peu plus large. “Une nouvelle forme se dessine”, confirme d'ailleurs Samsung. Il ne remplace pas l'ancien design, qui aura lui aussi droit à son nouvel appareil (sous le nom Z Fold 8 Ultra ?). Le Galaxy Z Flip 8 sera aussi présent.

En plus des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, Samsung devrait présenter de nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9. Smartphones comme smartwatches devraient tourner nativement sous One UI 9, la dernière mise à jour de Samsung, respectivement basée sur Android 17 et Wear OS 7.

Un système d'inscription a été mis en place pour obtenir des avantages à l'achat. “Économisez jusqu’à 200 € en boostant votre capacité de stockage lors de la précommande”, fait savoir le fabricant. Un code promo de 30 € à dépenser sur les objets connectés peut aussi être obtenu. 10 codes promo de 2 000 € pour les plus chanceux et des milliers d'autres codes moins généreux sont aussi à gagner.


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