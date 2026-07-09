Ce speedrunner termine Pragmata en seulement 78 minutes et sa performance est incroyable à regarder

Cette semaine se tient la SGDQ, l'édition estivale de l'événement de speedrunning caritatif. Et comme toujours, les spectateurs ont eu droit à des performances absolument brillantes. Celle réalisée par Oh Snap sur Pragmata est sans doute l'une des plus remarquables de cette saison.

Si vous avez joué à Pragmata (ce que l'on vous conseille vivement de faire), vous avez sûrement passé un peu plus d'une dizaine d'heures, voire une vingtaine si vous êtes du genre à vouloir tout collecter, à déambuler dans la station lunaire avant de voir les crédits. Rien de très choquant là-dedans… si vous êtes un speedrunner. Auquel cas, finir un jeu un tel jeu en plus de deux heures est tout bonnement innaceptable.

C'est ce que vient de nous prouver Oh Snap, un speedrunner qui porte particulièrement bien son nom puisqu'il s'agit peu ou prou de l'expression qui sortira de votre bouche lorsque regardez sa performance sur Pragmata lors de la Summer Games Done Quick. Pour rappel, la SGDQ est un événement caritatif en live qui réunit des speedrunners du monde entier dans le but de récolter des fonds pour association, ici Médecin Sans Frontières. Pensez Z Event, mais en beaucoup plus rapide.

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Il termine Pragmata en 1h18 dans une performance impressionnante

Oh Snap s'est donc attaqué au dernier AAA de Capcom et le résultat est tout bonnement bluffant. Il ne lui a fallu que 78 minutes pour venir à bout du titre du début jusqu'à la fin, en s'aisant bien entendu de quelques bugs au passage. Certaines zones lui permettent notamment de passer à travers les textures pour sauter des pans entiers d'un niveau, une technique bien connue dans le milieu.

Mais le speedrunner n'est pas qu'un petit malin déterminé à trouver tous les glitchs, sa performance est également due à une énorme part de skills. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle celui-ci complète les puzzles de hack, essentiels pour venir à bout des ennemis, pour comprendre qu'il a passé des et des heures à s'entraîner. De fait, il lui faut à peine quelques secondes pour venir à bout des boss les plus redoutables du jeu.

Vous pouvez visionner sa performance complète dans la vidéo ci-dessous.