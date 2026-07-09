Terminator 2 revient au cinéma dans une version que personne n’avait jamais vue en France

Un géant du cinéma d'action s'apprête à retrouver le chemin des salles obscures. Le film promet une claque visuelle que les spectateurs actuels n'ont jamais connue sur grand écran. Sa date de retour cache même un clin d'œil glaçant à notre époque.

Le cinéma d'action peine aujourd'hui à retrouver la puissance brute qui faisait sa force. Les fonds verts et les doublures numériques ont peu à peu remplacé les cascades réelles et les décors tangibles. Beaucoup de spectateurs regrettent cette dimension organique disparue des blockbusters modernes. Les studios l'ont compris et ressortent leurs classiques pour rappeler ce qu'était le grand spectacle. Cette nostalgie touche aussi les sagas récentes. En témoigne la fuite du scénario supposé d'Avengers Secret Wars qui a fait enrager les fans il y a peu.

Dans cette veine, Terminator 2 s'apprête à retrouver les salles pour un événement très attendu. Le film de James Cameron, sorti en 1991, avait bouleversé l'industrie avec ses cascades spectaculaires et ses effets visuels alors sans équivalent. Le long-métrage y avait décroché quatre Oscars et gravé le T-800 dans la mémoire collective. Cette relance s'inscrit dans une année cinéma déjà chargée. Elle côtoie de gros blockbusters comme Spider-Man Brand New Day dont la date de sortie vient d'être dévoilée.

Terminator 2 ressort en salles françaises le 2 septembre dans une restauration 4K

Selon l'annonce publiée par le studio StudioCanal, Terminator 2 revient dans une restauration en 4K et en RealD 3D. Le distributeur s'est associé à Rialto Pictures et Fathom Entertainment pour orchestrer cette ressortie mondiale. Aux États-Unis, les projections débuteront fin août. En France, le rendez-vous est fixé au 2 septembre 2026, dans les salles classiques comme dans les complexes Premium. Les spectateurs français découvriront pour la première fois le film culte sous cette forme.

Le calendrier de cette ressortie n'a rien d'un hasard. Les séances américaines s'articulent autour du 29 août, la date exacte où l'intelligence artificielle Skynet déclenche l'apocalypse dans le film. Ce choix résonne fortement à l'heure où les IA génératives inquiètent une partie d'Hollywood. James Cameron s'est réjoui de ce retour en rappelant la fin de son long-métrage, où les humains l'emportent face à la superintelligence. Un dénouement optimiste qui prend un relief singulier au regard des débats actuels sur l'IA.