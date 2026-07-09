Nouveauté Disney+ : le film Tron Ares est dorénavant disponible sur la plateforme de streaming

Tous les mois, vous pouvez découvrir des nouveaux films et séries sur Disney+. Le catalogue de la célèbre plateforme de streaming s’enrichit ainsi régulièrement de nouveaux contenus exclusifs. Le mois de juillet commence fort avec l’arrivée d’un blockbuster récemment sorti au cinéma, Tron: Ares.

Tron Ares

Pendant les vacances d’été, on a envie de prendre du temps pour soi. C’est bien sûr l’occasion de profiter du beau temps en se baladant en forêt ou en montagne ou bien en se prélassant sur la plage. Mais c’est aussi le moment pour se faire plaisir en regardant des films et séries qu’on n’a pas le temps de regarder le reste de l’année.

Quand le soleil tape trop fort et que les températures caniculaires nous empêchent de sortir, c’est le moment de baisser les volets pour profiter de la fraîcheur de la maison en regardant Disney+. Bonne nouvelle, ce jeudi 9 juillet sort un nouveau film exclusif. Il s’agit du troisième volet de la saga Tron : Tron: Ares. Si vous l’avez manqué au cinéma en octobre dernier ou bien si vous voulez le revoir, il vous suffit de vous rendre sur Disney+.

Tron: Ares, le troisième opus de la saga culte est déjà sur Disney+

Tron est une saga unique dans le monde du cinéma. Le premier film est sorti en 1982. Dans cet opus original devenu culte, on suivait les aventures de Kevin Flynn, un concepteur de jeux vidéo. Aspiré dans un monde virtuel appelé La Grille, il doit survivre à une série de jeux pour s’en sortir.

Le second film, Tron: L’Héritage, est sorti en 2010, 28 ans plus tard. On y retrouve le fils de Kevin aspiré à son tour dans La Grille. Il y retrouve son père et ensemble ils devront tout tenter pour retourner dans le monde réel.

Enfin, le troisième opus, Tron:Ares, est sorti en 2025, 15 ans après Tron: L’Héritage et 43 ans après le premier Tron ! Ce nouveau film inverse la dynamique de la saga. Ce n’est plus une personne qui est aspiré dans un univers virtuel mais l’inverse. Le programme Ares, incarné par Jared Leto, est envoyé dans le monde réel. Ares est un programme extrêmement sophistiqué, envoyé sur Terre sous forme humaine et qui va progressivement se doter d'une conscience. Dans Tron: Ares, on assiste donc au premier contact de l’Humanité avec des êtres dotés d’une intelligence artificielle.

Tron: Ares est un pur film d’action dans un univers de science-fiction très riche. On y retrouve notamment les mythiques Light Cycles (motos de lumière) dans des scènes à couper le souffle. Le film montre un véritable choc des mondes quand des êtres virtuels conçus comme des soldats parfaitement obéissables et jetables sont envoyés dans une métropole humaine réelle.

Ce troisième opus reprend la patte graphique si reconnaissable de l’univers de Tron. Encore une fois, l’action est magnifiée par la musique grâce à une bande-son magistrale signée Trent Reznor de Nine Inch Nails. Pour rappel, c’est le groupe mythique Daft Punk qui avait réalisé la BO de Tron: L’Héritage.

Tron Ares


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