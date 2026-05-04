Fuite massive sur les Pixel 11, Google s’inspirerait de cette fonction phare de Nothing

De nombreuses caractéristiques techniques des différents modèles de Pixel 11 ont fuité. Surprise, Google proposerait sa propre version du Glyph Matrix de Nothing.

Les fuites concernant les Pixel 11 se multiplient à quelques semaines de leur lancement. Et la dernière en date est particulièrement généreuse en informations. Elle provient de Mystic Leaks, qui nous avait déjà fourni des détails sur la puce Tensor G6 des quatre modèles de smartphones (Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL et 11 Pro Fold.

La grande surprise de ce rapport est que Google abandonnerait le capteur de température. À la place, la firme ajouterait un module LED au sein du bloc photo, qui agirait de la même manière que le Glyph Matrix qui fait toute la particularité des smartphones de Nothing, mais en plus petit. Vous pouvez voir sur le visuel en tête d'article à quoi pourrait ressembler cet élément, qui affiche dans ce cas le logo de Google. Un ajout auquel on ne s'attendait pas du tout.

Pixel 11 Pro : des modèles avec moins de RAM ?

Le Pixel 11 serait équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces 1 080p, 60 à 120 Hz et luminosité de 2 200 nits. L'affichage du Pixel 11 Pro aurait la même taille, mais pour une définition supérieure (1 080 p), une fréquence de rafraîchissement capable de varier entre 1 et 120 Hz, ainsi qu'une luminosité jusqu'à 2 450 nits. L'écran du Pixel 11 Pro XL aurait un peu plus de pixels (1 344p) pour compenser sa plus grande taille (6,8 pouces). Pour le Pixel 11 Pro Fold, Google proposerait un écran interne au ratio quasi 1:1 (2 076 × 2 160, 1-120 Hz, jusqu’à 2050 nits) et un écran externe 1 080 × 2 342, 60-120 Hz, et jusqu’à 2450 nits.

La capacité minimale des batteries serait de 4 840 mAh pour le Pixel 11, de 4 707 mAh pour le Pixel 11 Pro, de 5 000 mAh pour le Pixel 11 Pro XL et de 4 658 mAh pour le smartphone pliable. Les trois modèles Pro pourraient se décliner dans une configuration à 12 Go de RAM en plus de la variante 16 Go. Étant donné l'explosion des coûts de la RAM, on peut imaginer que les appareils 16 Go seront plus chers que les actuels et que ceux de 12 Go seront commercialisés à un tarif similaire aux précédents de 16 Go.

Côté photo, le Pixel 11 aurait un nouveau capteur principal, tout comme le Pixel 11 Pro Fold. Les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL auraient un nouveau capteur principal ainsi qu'un nouveau téléobjectif.