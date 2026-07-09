« Hey Gemini, mets une bande-son sur ce que je regarde » : Spotify prépare déjà le tournant Android XR

La démocratisation des lunettes connectées et l’essor de la réalité augmentée obligent les développeurs tiers à revoir leur partition pour adapter les usages de leurs applications à ces produits s’ils veulent rester dans l’air du temps. Spotify suit la musique et prépare déjà une expérience multimodale et contextuelle spécifique aux futurs modèles de Google grâce à l’intégration de Gemini.

C’est un fait : les lunettes connectées se sont démocratisées et, comme les AirTags et équivalents avant elles, ces accessoires ne sont pas sans poser des problèmes d’atteintes à la vie privée (même s’il existe quelques solutions et mesures de sécurité). Mais là n’est pas la question.

Rassurés par l’existence d’un marché florissant pour ces wearables, notamment ouvert par Meta, les géants de la tech s’engouffrent dans la brèche en développant activement leurs propres modèles et en en dévoilant (volontairement ou non) des aperçus.

C’est donc dès maintenant que les entreprises propriétaires d’applications doivent se positionner si elles veulent une part du gâteau. Et Spotify a déjà décidé sur quel cheval de course il allait miser : les lunettes Android XR de Google.

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Spotify compte sur Gemini pour transformer la vision de vos lunettes Android XR en bande-son

C’est dans l’air depuis quelque temps : la firme de Mountain View a annoncé, l’an dernier déjà, développer plusieurs modèles de lunettes connectées qui seront alimentées par son nouveau système d’exploitation dédié à la réalité augmentée, Android XR. Google prévoirait d’ailleurs de vendre 2 millions d’exemplaires rien que cette année.

Et Spotify semble vouloir se mettre au diapason avec lui. Des lignes de code, découvertes dans la version 9.1.66.1259 de l’application par nos confrères d’Android Authority, suggèrent que le service de streaming musical est en train de développer une expérience multimodale et contextuelle à destination des lunettes connectées Android XR avec, évidemment, Gemini comme chef d’orchestre. En témoigne l’extrait suivant : « Spotify fonctionne de manière optimale sur vos lunettes avec Gemini ».

En associant leur compte Google, les utilisateurs pourront utiliser l’assistant IA de la firme de Mountain View pour créer des playlists et contrôler, via des commandes vocales, la lecture de titres Spotify. Mais ce que révèlent les lignes de code cachées dans l’application, c’est surtout l’aspect multimodal que veut conférer le service de streaming musical à cette expérience.

L’extrait « Hey Gemini, mets une bande-son sur ce que je regarde » suggère que les mélomanes pourront solliciter l’IA pour diffuser un morceau cohérent avec leur environnement. Grâce aux caméras intégrées dans les lunettes Android XR, Gemini pourra analyser ce que voit l’utilisateur et transmettre ce contexte à Spotify, qui diffusera alors une piste pertinente – à la manière des bandes-son que l’application peut vous proposer en fonction du moment de la journée.