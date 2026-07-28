Samsung prévoit de belles capacités de batterie pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, merci le silicium-carbone

La capacité des batteries équipant les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra a fuité. La hausse est importante grâce à l’adoption de la technologie silicium-carbone.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

Pour la première fois, Samsung a intégré des batteries silicium-carbone dans les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ses derniers smartphones pliables. Cette technologie a permis au constructeur d’augmenter la capacité tout en conservant un design fin, grâce à la meilleure densité énergétique des cellules. Il y a quelques jours, nous apprenions que Samsung devrait réitérer l’expérience pour ses modèles de la série Galaxy S27, au moins pour les Pro et Ultra.

Et nous savons maintenant à quoi nous attendre. D’après le média néerlandais Galaxy Club, toujours très fiable, le Galaxy S27 Pro sera équipé d’une batterie d’une capacité nominale de 5 087 mAh. Cela devrait probablement se traduire par une capacité annoncée (typique) de 5 200 mAh. La batterie du Galaxy S27 Pro serait ainsi plus imposante que celle du Galaxy S26 Ultra, tout en étant bien plus compact.

Des batteries silicium-carbone pour augmenter la capacité des Galaxy S27 Pro et S27 Ultra

Le Galaxy S27 Ultra disposerait quant à lui d’une batterie d’une capacité nominale de 5 534 mAh. Cela devrait nous amener à une capacité typique de 5 700 mAh, voire de 5 800 mAh. Un gain considérable par rapport aux 5 000 mAh de la batterie du Galaxy S26 Ultra, qui n’a pas évolué depuis de très longues années. Une précédente source avait indiqué qu’il ne fallait pas s’attendre à voir des capacités de batteries aussi élevées que chez les marques chinoises comme Oppo, Xiaomi ou Honor, qui dépassent régulièrement les 6 000 mAh désormais, ce qui semble donc se confirmer.

Samsung répondra ainsi à la hausse des capacités de batterie attendue pour les iPhone 18 Pro. Mais dans le cas d’Apple, cette amélioration pourrait s’effectuer au détriment du poids et de l’épaisseur de l’appareil, car la marque n’aurait pas encore recours au silicium-carbone. Les Galaxy S27 Pro et Ultra devraient de leur côté conserver une certaine finesse.

Galaxy Club indique ne pas avoir eu accès aux détails concernant les batteries des Galaxy S27 et S27+, qui pourraient rester sur la technologie lithium-ion classique et ne pas voir leur capacité progresser.


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