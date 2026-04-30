Vite, le MacBook Neo vous revient à 594 € durant les French Days !

Avec le MacBook Neo, Apple propose enfin un ordinateur portable abordable. Sorti il y a quelques semaines seulement, ce récent modèle est normalement en vente à 699 €, ce qui est déjà un bon prix. Mais durant les French Days, Carrefour vous donne la possibilité de vous l’offrir à 594,15 € grâce à une remise de 15% créditée sur votre cagnotte. On vous explique tout !

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Les French Days sont enfin là ! Du 29 avril au 5 mai, vous avez la possibilité de faire le plein de bons plans sans vous ruiner. Smartphones, écouteurs, tablettes, ordinateurs portables… aucun produit n’est épargné !

Les MacBook vous font de l’oeil, mais leur prix vous freine ? Ce bon plan est fait pour vous. Le site de e-commerce propose en ce moment une réduction de 15% créditée sur votre carte de fidélité. Déjà apprécié pour son petit prix, le MacBook Neo est encore moins cher grâce à l’offre de Carrefour.

En effet, lorsque vous achetez l’ordinateur portable d’Apple à son prix normal de 699 €, Carrefour vous reverse 15% sur votre cagnotte, soit 104,85 €. Le récent MacBook Neo vous revient donc à 594,15 €.

Vous n’avez pas encore la carte de fidélité ? Bonne nouvelle : sa création est gratuite et peut se faire directement en ligne. N’attendez pas pour en profiter, l’offre expire bientôt !

Le récent MacBook Neo est à prix cassé pour les French Days !

Vous souhaitez vous offrir un MacBook, mais votre budget est limité ? Disponible depuis le mois dernier, le MacBook Neo offre une alternative intéressante moins chère aux MacBook Air et Pro. Malgré son petit prix, ce nouveau modèle garde la signature d’Apple, à savoir un look minimaliste premium.

Sous le capot, le MacBook Neo est équipé d’une puce A18 Pro associée à 8 Go de RAM. Vous bénéficiez ainsi d’une utilisation fluide, sans aucun ralentissement même en cas d’usage intensif. C’est un modèle parfaitement adapté pour les études ou le travail. Il dispose d’ailleurs d’une webcam FaceTime HD 1080p accompagnée de deux microphones qui profitent de la réduction des bruits de fond pour des visioconférences de qualité.

Pour l’écran, on retrouve une belle dalle Liquid Retina de 13 pouces avec une définition de 2 408 x 1 506 pixels et d’une luminosité de 500 nits. Vous pouvez ainsi apprécier des contenus colorés, contrastées et réalistes.

Enfin, l’autonomie est un atout majeur puisque ce MacBook compact vous permet d’avoir jusqu’à 16 heures d’utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Neo ici.