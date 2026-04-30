Vite, le MacBook Neo vous revient à 594 € durant les French Days !

Avec le MacBook Neo, Apple propose enfin un ordinateur portable abordable. Sorti il y a quelques semaines seulement, ce récent modèle est normalement en vente à 699 €, ce qui est déjà un bon prix. Mais durant les French Days, Carrefour vous donne la possibilité de vous l’offrir à 594,15 € grâce à une remise de 15% créditée sur votre cagnotte. On vous explique tout !

Apple MacBook Neo

Les French Days sont enfin là ! Du 29 avril au 5 mai, vous avez la possibilité de faire le plein de bons plans sans vous ruiner. Smartphones, écouteurs, tablettes, ordinateurs portables… aucun produit n’est épargné !

Les MacBook vous font de l’oeil, mais leur prix vous freine ? Ce bon plan est fait pour vous. Le site de e-commerce propose en ce moment une réduction de 15% créditée sur votre carte de fidélité. Déjà apprécié pour son petit prix, le MacBook Neo est encore moins cher grâce à l’offre de Carrefour.

En effet, lorsque vous achetez l’ordinateur portable d’Apple à son prix normal de 699 €, Carrefour vous reverse 15% sur votre cagnotte, soit 104,85 €. Le récent MacBook Neo vous revient donc à 594,15 €.

Vous n’avez pas encore la carte de fidélité ? Bonne nouvelle : sa création est gratuite et peut se faire directement en ligne. N’attendez pas pour en profiter, l’offre expire bientôt !

Le récent MacBook Neo est à prix cassé pour les French Days !

Vous souhaitez vous offrir un MacBook, mais votre budget est limité ? Disponible depuis le mois dernier, le MacBook Neo offre une alternative intéressante moins chère aux MacBook Air et Pro. Malgré son petit prix, ce nouveau modèle garde la signature d’Apple, à savoir un look minimaliste premium.

Sous le capot, le MacBook Neo est équipé d’une puce A18 Pro associée à 8 Go de RAM. Vous bénéficiez ainsi d’une utilisation fluide, sans aucun ralentissement même en cas d’usage intensif. C’est un modèle parfaitement adapté pour les études ou le travail. Il dispose d’ailleurs d’une webcam FaceTime HD 1080p accompagnée de deux microphones qui profitent de la réduction des bruits de fond pour des visioconférences de qualité.

Pour l’écran, on retrouve une belle dalle Liquid Retina de 13 pouces avec une définition de 2 408 x 1 506 pixels et d’une luminosité de 500 nits. Vous pouvez ainsi apprécier des contenus colorés, contrastées et réalistes.

Enfin, l’autonomie est un atout majeur puisque ce MacBook compact vous permet d’avoir jusqu’à 16 heures d’utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Neo ici.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Honor Magic9 : le futur roi de la vidéo grâce à un partenariat avec un géant du cinéma ?

L’ultime smartphone de la série Honor 600, le Honor 600 Pro, ayant été présenté officiellement, les rumeurs peuvent désormais se focaliser sur les prochains modèles de la marque chinoise. Le…

Sony met fin à la polémique : voici pourquoi tout le monde a cru que l’on pouvait perdre tous ses jeux PS5 au bout de 30 jours

La semaine a été mouvementée pour Sony, qui s’est retrouvé au milieu d’une polémique après l’intégration d’un nouveau DRM à sa boutique en ligne. Pendant plusieurs jours, la rumeur selon…

L’IA Claude s’invite dans la suite Adobe et d’autres logiciels de création

Anthropic continue de lier son IA Claude aux logiciels les plus utilisés à travers le monde. Cette fois-ci, place à la création artistique avec une intégration dans la suite Adobe,…

IA

Disque dur externe Seagate Portable 5 To à 119 € : on n’avait pas vu ce prix depuis longtemps

Pour la French Week d’Amazon, le disque dur externe Seagate Portable 5 To perd 40 € sur son prix. En utilisant le bon code promo, il descend à 119,99 €…

Google Photos va transformer votre galerie en dressing numérique grâce à cette nouvelle fonction IA

Google Photos va bientôt connaître vos vêtements mieux que vous. L’application va scanner vos anciennes photos pour composer un dressing numérique complet. Il sera même possible d’essayer des tenues virtuellement…

Le Honor 600 Pro est officiel, le meilleur rapport qualité-prix de la série ?

Deux semaines après avoir annoncé son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 600, la marque chinoise officialise enfin la version haut de gamme de cette série : le Honor…

Le Google TV Streamer 4K, successeur du Chromecast chute à 79 € (-34%)

Sur Amazon, le Google TV Streamer 4K est actuellement proposé à 79 €, grâce à une réduction de 34%. C’est 40 € de moins que son prix conseillé de 119…

MacBook Air M1 : il chute à moins de 460 € pendant les French Days, vite !

Apple a surpris beaucoup de monde en sortant le MacBook Neo à moins de 700 euros. C’était la première fois qu’Apple proposait un MacBook aussi peu cher. Pourtant, il est…

YouTube : cette fonction mythique redevient gratuite pour tout le monde (il était temps !)

YouTube gagne régulièrement des fonctions inédites, mais toutes ne remportent pas les suffrages des utilisateurs. Si Google s’échine à développer l’IA au sein de son application, les utilisateurs, eux, n’attendent…

Ces deux grandes marques Android viennent de fusionner dans la plus grande discrétion

OnePlus et realme ne font désormais plus qu’une seule entité. Les deux marques Android ont fusionné en silence, et cette recomposition inédite redistribue les rôles en profondeur. Les questions sur…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.