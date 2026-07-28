Votre Apple Watch peut remplacer un bracelet Whoop grâce à cette application

Les bracelets connectés dédiés à la récupération séduisent de plus en plus de sportifs amateurs. Leur modèle économique repose pourtant sur un abonnement annuel loin d’être anodin. Une application pour iPhone rend cette dépense inutile aux possesseurs d’une Apple Watch.

apple watch series 11 test

Le suivi de la récupération s’est imposé comme le nouveau terrain de jeu des objets connectés. Les bracelets sans écran mesurent la fatigue, la charge d’entraînement et la qualité des nuits, sans chercher à concurrencer le smartphone. Whoop a largement popularisé ce format, avec des formules facturées entre 199 et 264 euros par an. Ces appareils visent surtout les sportifs réguliers, plus soucieux de leurs performances que de leurs notifications. Ce modèle économique agace pourtant une partie d’entre eux. Un développeur a contourné l’abonnement obligatoire de ce bracelet avec un programme maison.

L’Apple Watch propose une autre voie. La montre connectée d’Apple enregistre déjà la fréquence cardiaque, sa variabilité et les phases de sommeil, sans abonnement supplémentaire. L’Apple Watch Series 11 a passé huit mois à notre poignet lors de notre test au long cours. Ces mesures restent pourtant brutes dans l’application Santé de l’iPhone. Une application nommée Bevel se charge de les traduire en indicateurs directement exploitables.

Bevel calcule un score de récupération quotidien à partir des données de l’Apple Watch

Bevel réclame un iPhone pour fonctionner et va chercher les mesures enregistrées par l’Apple Watch. Selon la fiche officielle publiée sur l’App Store, l’application attribue chaque matin un score de récupération. Ce score combine la fréquence cardiaque au repos et la charge des séances récentes pour estimer l’état de forme du jour. Le suivi du sommeil détaille de son côté les phases traversées et les réveils nocturnes. Un réveil peut se déclencher au moment le plus favorable du cycle.

Le suivi alimentaire de Bevel analyse de son côté l’apport en macronutriments et en micronutriments. L’application avance aussi une estimation d’âge biologique calculée à partir de l’ensemble des mesures accumulées. Le téléchargement reste gratuit, l’essentiel du suivi également. L’abonnement payant déverrouille un coach doté d’intelligence artificielle et l’import de documents médicaux. Deux autres applications occupent le même terrain sur iPhone. Neura mise sur un accompagnement évolutif, réajusté au fil des semaines, quand Athlytic cible surtout le suivi de l’entraînement en temps réel.


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