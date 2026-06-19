MacBook Neo : l’ordinateur portable d’Apple chute à moins de 595 € sur Amazon, c’est une affaire !

Apple a surpris tout le monde en mars dernier en sortant un MacBook à moins de 700 euros : le MacBook Neo. Amazon fait encore mieux en proposant une réduction de plus de 100 euros sur ce modèle qui offre déjà un excellent rapport qualité-prix. Ne passez pas à côté de cette offre !

MacBook Neo

Les soldes d’été et le Prime Day Amazon commencent dans quelques jours seulement. Mais Amazon prend tout le monde de court en proposant des offres promotionnelles déjà très intéressantes. Et le géant américain nous fait plaisir puisqu’il réduit le prix des produits Apple. Nous avons ainsi pu voir les AirPods 4 en promotion. C’est aussi le cas du MacBook Neo.

Habituellement en vente à 699 €, la version avec un espace de stockage de 256 Go est affiché à 624,99 €. Mais ce n’est pas le prix final puisque vous avez 30 euros de réduction supplémentaire qui s’appliquent dans votre panier. Le MacBook Neo passe ainsi à seulement 594,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle récent qui se vend déjà comme des petits pains !

Le MacBook Neo est-il un bon choix d’ordinateur portable pas cher ?

Avec le MacBook Neo, Apple propose un ordinateur portable avec des finitions toujours aussi premium mais pour un prix bien plus accessible et attractif que les MacBook Air et les MacBook Pro.

Sous le capot, on trouve la puce A18 Pro accompagnée de 8 Go de mémoire vive. Sans être la configuration la plus puissante possible, elle permet tout de même une expérience utilisateur fluide et agréable grâce à une optimisation logicielle parfaitement pensée. Ce modèle est donc aussi bien adapté pour un usage multimédia que pour un usage scolaire ou professionnel. Pour faire vos appels en visio, vous disposez d’une bonne webcam FaceTime HD 1080p et de deux microphones capables de réduire les bruits de fond.

En ce qui concerne l’écran, c’est une bonne surprise puisqu’on profite d’une belle dalle Liquid Retina de 13 pouces (2 408 x 1 506 pixels) avec une luminosité de 500 nits. Enfin, MacBook oblige. On profite toujours d’une excellente autonomie qui atteint jusqu’à 16 heures d’utilisation. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet du MacBook Neo ici.


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