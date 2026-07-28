Morrowind est désormais jouable depuis n’importe quel navigateur web, les moddeurs fous ont encore frappé

À défaut d’avoir des nouvelles du sixième Elder Scrolls, les moddeurs de jeux Bethesda s’en remettent à l’un des épisodes les plus populaires de la série Morrowind. Le dernier projet en date est quelque peu saugrenu : transformer votre navigateur web en moteur de jeu.*

morrowind

La communauté des fans d’Elder Scrolls se divise généralement en deux camps bien distincts : ceux qui pensent que Bethesda a atteint son pic au moment de la sortie de Skyrim, et ceux qui ne jurent que par Morrowind. Il faut dire que le troisième opus de la saga pose tous les jalons de ce qui fera ensuite la renommée mondiale de celle-ci : un gigantesque monde de fantasy à explorer à la troisième personne, des donjons cachant de terrifiantes créatures… et des dialogues avec les PNJ qui n’ont ni queue ni tête.

On en veut pour preuve le fait que le jeu a été l’un des premiers à rejoindre le programme de préservation de GOG, mais surtout la quantité impressionnante de mods qui continuent, encore aujourd’hui, d’être développés par la communauté. Encore aujourd’hui, le modding sur Morrowind est très vivant et continue de faire naître des projets plus ou moins alambiqués. Comme le fait, par exemple, de pouvoir jouer au jeu depuis un navigateur web.

Sur le même sujet — Skyrim : ce mod hilarant permet aux utilisateurs de Twich d’incarner n’importe quel PNJ

Vous pouvez lancer l’ancêtre de Skyrim depuis un navigateur web

Avant de sauter de joie en vous disant que vous pouvez jouer gratuitement à l’un des meilleurs RPG de tous les temps depuis Google Chrome, une petite précision : il vous faudra tout de même posséder le jeu en amont. Pas parce que ce mod est une émulation qui nécessiterait une copie physique pour être légale, mais parce que le navigateur web joue ici le rôle de moteur de jeu, et non de la “console” qui le ferait tourner.

Cela signifie qu’il faut indiquer au site web où se trouvent les fichiers du jeu sur votre PC pour que celui-ci lance votre partie. À défaut, vous pouvez toujours lancer un monde test qui vous plongera dans une version démo du jeu, avec quelques PNJ et créatures à rencontrer. Autrement dit, le projet sert donc plus de démonstration technique que de véritable support de jeu, bien qu’il vous sera toujours possible de vous balader avec une copie de Morrowind sur disque dur pour le lancer n’importe où sans le réinstaller.


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