MacBook Air M4 13 pouces : son prix chute à moins de 835 € sur Carrefour, vite !

En ce moment, Carrefour propose de nombreuses réductions sur les produits Apple. Vous pouvez ainsi trouver une belle réduction sur l’excellent MacBook Air M4 13 pouces qui passe à moins de 835 €. Si vous cherchez un ordinateur ultra-performant à un tarif accessible, vous êtes au bon endroit !

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Demain, c’est les soldes. Mais Carrefour propose déjà des réductions de prix conséquentes sur des produits Apple comme les iPhone ou les MacBook. Vous pouvez par exemple vous offrir l’excellent MacBook Air M4 de 13 pouces avec 256 Go de stockage à prix cassé.

Lancé par Apple au prix de 1 199 €, le MacBook Air M4 13 pouces avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go est aujourd’hui affiché à Carrefour pour 979 euros. Et ce n’est pas fini puisque vous bénéficiez en plus de 15% crédités sur votre compte fidélité. Cela représente une réduction supplémentaire de 146,85 euros. Le MacBook Air M4 vous revient donc au final à seulement 832,15 euros. C’est un prix extrêmement attractif pour le MacBook Air M4.

Quels sont les avantages du MacBook Air M4 ?

Avec Apple, on ne change pas une équipe qui gagne. Ainsi, chaque nouvelle génération de MacBook reprend la recette magique qui a fait le succès des ordinateurs portables de la marque à la pomme. Le MacBook Air M4 n’échappe pas à la règle puisqu’il propose toujours des finitions premium et le même design épuré et intemporel.

Il tourne avec la puissante puce M4 10 cœurs conçue par le géant californien, associée à 16 Go de RAM. Cette configuration est particulièrement performante pour les tâches gourmandes en énergie comme la création 3D ou le montage vidéo.

En ce qui concerne l’écran, on trouve une magnifique dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et une prise en charge d’un milliard de couleurs. Comme toujours chez Apple, le rendu est nickel.

Enfin, l’autonomie est aussi impressionnante puisqu’on peut l’utiliser jusqu’à 18 heures en une seule charge. Vous l'aurez compris. Le MacBook Air M4 est l’ordinateur portable idéal pour travailler, créer, étudier ou bien tout simplement pour un usage loisir.