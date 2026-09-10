La petite électrique de Nissan a enfin un nom, il va rappeler des souvenirs à certains

Nissan prépare son retour sur le marché des toutes petites voitures en Europe. Sa future citadine électrique partagerait l’essentiel de sa technique avec la Renault Twingo. Le constructeur japonais vient enfin de lui trouver un nom, et il ne sort pas de nulle part.

annonce nissan pixo

En Europe, les toutes petites citadines électriques commencent enfin à se faire une place. Deux modèles venus de Chine misent sur des tarifs agressifs, la BYD Dolphin Surf d’un côté et la Leapmotor T03 de l’autre. Les constructeurs français ont déjà réagi. Début 2026, la Renault Twingo électrique dans sa version la plus abordable est passée sous le seuil des 20 000 euros à l’ouverture des commandes. En juin, elle a décroché la troisième place du classement français des voitures à batterie.

Cette plateforme sert maintenant aux autres marques du groupe au losange. Produite à Novo Mesto, en Slovénie, la nouvelle Dacia Spring reçoit elle aussi une batterie de 27,5 kWh. Nissan, partenaire historique de Renault, développe également une petite voiture électrique. Signé en mars 2025, l’accord indiquait déjà qu’elle dériverait de la Twingo. Durant des mois, la presse lui a attribué le nom de Wave.

https://www.youtube.com/watch?v=11UWRJiyBdM

Nissan choisit finalement Pixo pour sa prochaine petite électrique européenne

D’après l’annonce officielle de Nissan publiée pour la Journée mondiale du véhicule électrique, Pixo sera finalement le nom de cette citadine. La firme japonaise décrit un modèle compact doté d’une forte personnalité. Produite en Europe et destinée aux conducteurs européens, elle ramènera le constructeur sur le segment A, réservé aux plus petites voitures commercialisées sur le continent. La Leaf et la Micra seront rejointes par ce modèle avant l’arrivée du Juke à batterie. Sa présentation complète est prévue le 23 septembre.

Nissan garde encore secrètes les caractéristiques techniques de la Pixo. La plateforme de la Renault Twingo devrait néanmoins lui servir de base, avec une batterie LFP de 27,5 kWh et un moteur de 82 ch. Sa cousine française affiche jusqu’à 263 km WLTP pour l’autonomie. Le tarif de départ se situerait sous les 20 000 euros, avec une arrivée prévue au premier semestre 2027. Pixo n’est pas une appellation inédite. Entre 2009 et 2013, Nissan commercialisait déjà sous ce nom une voiture thermique, en réalité une Suzuki Alto fabriquée en Inde et rebadgée. Les deux modèles ne partagent rien d’autre que leur nom.

https://twitter.com/NEWCARinjapan/status/2094670551109534149


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