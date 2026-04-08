MacBook Neo A18 Pro : ce code fait baisser le prix du nouvel ordinateur d’Apple, vite !

Dévoilé il y a un mois, le tout nouveau MacBook Neo est actuellement disponible à prix réduit sur Cdiscount grâce au code 15DES129. Normalement en vente à 699 €, il passe à seulement 684 €. Mais attention, le code expire bientôt et l’ordinateur d’Apple repassera à son prix habituel.

Apple MacBook Neo

Le MacBook Neo vous fait de l’oeil, mais vous attendez une promotion pour vous l’offrir à prix réduit ? Cdiscount propose en ce moment 15 € de réduction dès 129 € d’achat grâce au code 15DES129. Profitez-en pour vous offrir le nouvel ordinateur d’Apple moins cher !

Le MacBook Neo passe ainsi de 699 € à seulement 684 € lorsque vous renseignez le code dans le panier. En plus, il est vendu directement par Cdiscount et vous disposez de la livraison gratuite en point relais.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau MacBook Neo ?

Le MacBook Neo a rejoint la grande famille des ordinateurs portables d’Apple il y a tout juste un mois. Et comme d’habitude quand la marque à la pomme sort un nouveau produit, les réductions sont rares. Mais avec le code 15DES129, vous pouvez vous offrir ce nouveau modèle moins cher.

D’un point de vue design, le MacBook Neo garde l’esthétique premium des ordinateurs d’Apple. On retrouve ainsi un boîtier en aluminium avec des angles arrondis. Côté écran, la dalle Liquid Retina de 13 pouces profite d’une définition de 2 408 x 1 506 pixels et d’une luminosité de 500 nits. Les images sont colorées, contrastées et réalistes. La présence d’une webcam FaceTime HD 1080p accompagnée de deux microphones qui profitent de la réduction des bruits de fond vous permet de faire des visioconférences de qualité.

Sous le capot, la puce A18 Pro associée à 8 Go de RAM vous offre une utilisation fluide. Vous pourrez même profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence et bénéficier des options de continuité entre un iPhone et le MacBook Neo.

Enfin, l’autonomie est un atout puisque ce MacBook compact vous permet d’avoir jusqu’à 16 heures d’utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre .

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