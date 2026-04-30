MacBook Air M1 : il chute à moins de 460 € pendant les French Days, vite !

Apple a surpris beaucoup de monde en sortant le MacBook Neo à moins de 700 euros. C’était la première fois qu’Apple proposait un MacBook aussi peu cher. Pourtant, il est possible de s’offrir un MacBook bien plus puissant que le Neo pour moins de 500 euros. On vous explique comment.

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Une des grandes qualités des MacBooks modernes, c’est leur durabilité. En effet, le MacBook Air M1 a beau être sorti en novembre 2020. C’est encore aujourd’hui un excellent modèle d’ordinateur portable que l’on peut très facilement conseiller si vous avez un budget de moins de 500 euros.

Pour profiter du meilleur tarif, rendez-vous sur le site du site de référence des produits Apple reconditionnés en France : Certideal. À l’occasion des French Days, Certideal propose un code promo qui permet de faire baisser les prix de tous les MacBook de 40 euros. Ainsi, le MacBook Air M1 affiché à 496,80 euros passe à seulement 456,80 euros. Pour se faire, vous devez inscrire le code promo FRENCHDAYS40 dans votre panier.

Pourquoi acheter sur Certideal ?

Si vous ne connaissez pas déjà Certideal, il s’agit de l’expert du reconditionné en France. Vous trouverez principalement sur le site des iPhones et des MacBooks à des prix imbattables. Chaque appareil est reconditionné en France en passant par une série de 32 tests pour évaluer leur bon fonctionnement.

En achetant sur Certideal, vous êtes certain de faire le bon choix puisque vous bénéficiez de la garantie 30/30. Cela signifie que vous avez 30 mois de garantie et 30 jours pour être satisfait ou remboursé. De cette manière, vous vous assurez d’acheter un MacBook bien moins cher que le neuf mais tout aussi fiable.

Pourquoi choisir le MacBook Air M1 ?

En plus de son prix très abordable, le MacBook Air M1 offre de nombreux avantages. Déjà, c’est le modèle idéal pour les étudiants et les digital nomads. En effet, il est à la fois très fin, léger et offre une excellente autonomie de 18 heures d’utilisation en une seule charge.

Sous le capot du MacBook Air M1, on trouve la fameuse puce M1 qui contient 8 cœurs CPU, 7 cœurs GPU et un Neural Engine 16 cœurs. Si ce n’est pas la puce la plus récente conçue par Apple, elle reste toujours en 2026 une puce largement suffisante pour faire tourner iOS dans des conditions fluides.

En ce qui concerne l’affichage, le MacBook Air M1 bénéficie d’un superbe écran Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et la technologie True Tone pour une image détaillée avec des couleurs riches et naturelles.