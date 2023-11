Loki saison 2 : le dernier épisode cache des références subtiles, les voici

La saison 2 de Loki est terminée. Son dernier épisode en profite pour dissimuler quelques easter eggs parfois difficiles à repérer. Les voici, avec leurs explications. Attention : spoilers !

Clap de fin pour la saison 2 de Loki ! Le dernier épisode a été diffusé sur Disney+ et met fin à l'aventure du dieu asgardien. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, arrêtez la lecture de cet article tout de suite. Ce qui va suivre dévoile l'intrigue et la fin de la saison, vous voilà prévenu. Loki, qui maîtrise désormais le glissement temporel, se téléporte à différents moments du continuum temporel pour éviter l'explosion du cœur du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA).

Il en profite pour revisiter des scènes clés des précédents épisodes, même ceux de la saison 1. L'occasion était trop belle et les scénaristes ne sont pas passés à côté en glissant des références plus ou moins subtiles au Marvel Cinematic Universe (MCU), mais pas que. Parce qu'il est facile de ne pas les repérer, et parce que cela vous donnera une excellente raison de revoir l'épisode, nous vous les avons listé juste en-dessous.

Voici les easter eggs disséminés dans le dernier épisode de la saison 2 de Loki

On peut relever 3 clins d’œil aux films Marvel de ces dernières années par le biais de courtes répliques.

Les références à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Face à Celui qui demeure (Kang) dans sa Citadelle de la Fin des Temps, Loki est confronté à un choix cornélien. Soit il laisse Sylvie le tuer, entraînant la chute du multivers, soit il tue Sylvie et devient le nouveau dirigeant du TVA aux côtés de Kang. En remontant le temps à plusieurs reprises, Loki assiste au meurtre de Kang par Sylvie sans pouvoir se résoudre à l'arrêter. Chaque fois, le super-vilain dit à son assassin : “Nous nous reverrons bientôt”. Cette phrase fait référence à la scène post-générique du film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, où l'on peut voir des centaines de versions de Kang prêt à envahir le continuum temporel.

Il y a une deuxième réplique renvoyant directement à ce film du MCU. Dans une scène vers la fin de l'épisode, le personnage de B-15 se tourne vers celui de Mobius et lui demande s'il y a déjà eu des variants de Kang dans le multivers. Il lui répond que oui, et qu'il a “provoqué un chahut dans un royaume adjacent au 616, mais ils ont géré”. La Terre 616 est en réalité celle sur laquelle se déroule tout le MCU, démarré avec le long-métrage Iron Man premier du nom en 2008. Le royaume adjacent est le Royaume Quantique où toute l'action de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania se passe. Les deux héros éponymes ayant réussi à arrêter Kang dans ce dernier, on peut en effet considérer “qu'ils ont géré”.

La référence à Thor (2011)

Souvenez-vous, dans le premier film mettant en scène Loki il y a déjà 12 ans de cela, le dieu asgardien tente de détruire le royaume de Jötunheim. Celui qu'Odin, dans la mythologie nordique, a laissé aux géants de glace. Mais Thor déjoue ses plans et brise le Bifröst, le pont qui relie la Terre (Midgard) au Ciel (Asgard). Loki chute alors dans le vide de l'espace et crie “J'aurais pu le faire, père ! Pour toi ! Pour nous tous !”. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est cette réplique que le personnage réutilise dans le dernier épisode de la saison 2, alors qu'il est sur le point de se sacrifier pour sauver tout le monde : “Pour toi, pour nous tous !”.

La référence à la mythologie nordique

Loki est lui même un personnage issu de la mythologie nordique, au même titre que Thor. Nous n'allons donc pas enfoncer des portes ouvertes, mais simplement relever un choix de Loki lorsqu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour renforcer les lignes temporelles entre elles. Il ne vous a pas échappé que sa création prend la forme d'un arbre immense. C'est clairement l'Arbre Monde, ou Yggdrasil. À l'origine, c'est lui qui supporte les neufs royaumes du monde d'Odin et consorts, tout en les reliant. Loki a donc puisé dans ses origines pour consolider le multivers et ses multiples ramifications.

La saison 2 de Loki s'est terminée en apothéose, et les petites références glissées ça et là nous rappellent comment la série s'inscrit dans le MCU. S'il vous prend l'envie de revoir les films qui le composent, profitez-en pour le faire dans l'ordre chronologique.