Ahsoka : la série Star Wars arrive sur Disney+ le 23 août prochain

Nous savions depuis longtemps que l'héroïne de Star Wars née de la Guerre des clones passerait des caméos dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett à sa propre série Ahsoka, en août prochain, et nous avons maintenant une date précise.

Depuis la sortie du premier trailer il y a quelques semaines, nous savions déjà qu'Ahsoka débuterait en août, mais nous connaissons désormais la date exacte à laquelle la prochaine série Star Wars en prises de vue réelles sera diffusée sur Disney+. Désormais, grâce à un nouveau teaser de trente secondes seulement, Disney+ a dévoilé la date de lancement : le 23 août prochain.

La série se déroule dans la même ligne temporelle que The Mandalorian, mais met en scène un personnage qui, en quelque sorte, remonte aux prequels. L'ancienne chevalière Jedi Ahsoka Tano est apparue pour la première fois dans le dessin animé Star Wars : Clone Wars et ses aventures animées se sont poursuivies dans Star Wars : Rebels avant d'apparaître en prises de vue réelles dans la deuxième saison de The Mandalorian et la première saison de Book of Boba Fett.

Ahsoka arrive sur Disney+ dans quelques semaines seulement

Parmi les autres membres de la distribution qui font leur retour, on trouve David Tennant, la star de Doctor Who, dans le rôle du maître droïde Huyang, Diana Lee Inosanto dans le rôle de Morgan Elsbeth et Lars Mikkelsen dans le rôle du Grand Amiral Thrawn. “Ahsoka” comptera également Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren, Ray Stevenson dans celui de Baylan Skoll, Ivanna Sakhno dans celui de Shin Hati et Eman Esfandi dans celui d'Ezra Bridger, entre autres.

Après avoir annoncé que Sabine était en possession du sabre laser d'Ezra Bridger, de nouvelles images officielles montrent la Mandalorienne en train de l'utiliser au combat. Elle n'aura aucun mal à manier la lame, puisque Ezra et Kanan Jarrus lui ont appris à se battre efficacement avec le Darksaber dans Star Wars Rebels. Mais les circonstances du duel à venir sont encore assez mystérieuses.

Quoi qu’il en soit, une sortie fin août est également importante, car Lucasfilm prévoit de sortir Skeleton Crew, une autre série Disney+ du MandoVerse, en 2023. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été annoncée, les dernières rumeurs font état d'un lancement en novembre ou décembre, ce qui signifie que les fans de Star Wars n'auront que quelques semaines d'attente entre les deux séries.