Avengers 5 et 6 : date de sortie, histoire, personnages, tout savoir sur les prochains blockbusters Marvel

On fait le point sur tout ce que l’on sait concernant les deux prochains blockbusters Marvel qui sortiront en 2025 : Avengers The Kang Dynasty (= Avengers 5) et Avengers Secret Wars (= Avengers 6).

C’est à l’occasion de la Comic Con de San Diego de 2022 que Marvel a créé l’événement : les studios ont dévoilé tous les prochains films et séries TV de super-héros prévus jusqu’en 2025. Et il y a du lourd, du très lourd dans les deux catégories. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste complète des prochaines productions Marvel qui sortiront tantôt au cinéma, tantôt sur Disney+.

Mais c’est l’annonce des deux prochains longs-métrages consacrés aux Avengers qui va retenir ici notre attention. Pour mémoire, les films Avengers Infinity War et Avengers Endgame (ou Avengers 3 et 4) sont rentrés dans les annales pour avoir rempli les salles obscures durant plusieurs semaines non- stop, et avoir rapporté plus de 4,7 milliards d’euros à eux deux. Un record ! Et il y a fort à parier que les deux prochains opus battent aussi tous les records.

Intitulés Avengers The Kang Dynasty (Avengers 5) et Avengers Secret Wars (Avengers 6), les deux films en question ne sortiront pas avant 2025 et Marvel n’a pas encore été trop prolixe quant à leur contenu. Mais on connaît au moins leur titre respectif, et en se basant sur les films déjà diffusés, sur les séries TV et surtout les comics, on peut déjà se faire une sérieuse idée de leur scénario. Nous avons donc condensé ici toutes les informations relatives aux deux prochains plus gros blockbusters de l’écurie Marvel et qui vont clore la « Multiverse Saga ».

Avant toute chose, précisons tout de même que cet article contient plusieurs spoilers, et notamment sur des films et séries très récents. Allez, c’est parti pour un tour d’horizon de tout ce qui nous attend avec Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars.

Afin de vous y retrouver plus facilement, voici le calendrier de toutes les sorties du MCU annoncées pour les prochaines années :

Phase IV

She-Hulk : Avocate (saison 1) – le 17 août 2022 sur Disney+

Black Panther : Wakanda Forever – le 9 novembre 2022 au cinéma

Phase V

Phase VI

Les Quatre Fantastiques – le 8 novembre 2024 au cinéma

Avengers : The Kang Dynasty – le 2 mai 2025 au cinéma

Avengers : Secret Wars – le 7 novembre 2025 au cinéma

Avengers 5 The Kang Dynasty : tout ce que l’on sait sur le film

Date de sortie : 2 mai 2025

2 mai 2025 Réalisateur : Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Personnages : les Avengers (constitution de l’équipe inconnue), Kang

Quelle sera la composition de l'équipe des prochains Avengers ? Pour le moment, elle reste auréolée de mystère. Rappelons que de l'équipe originale, il ne reste plus que Hulk, Thor et Hawkeye. Captain America, Iron Man et Black Widow ne sont plus là. Scarlet Witch et Vision, qui ont rejoint les Avengers un peu plus tard, ont également disparu. Si certains personnages comme Falcon (désormais connu sous le nom de Captain America), Ant Man ou War Machine sont toujours en vie, on ignore toujours s'ils font toujours officiellement partie de l'équipe. Quant à Spider-Man, il n'appartient plus aux Avengers depuis les événements survenus dans No Way Home.

En revanche, on sait d’ores et déjà quel personnage les super-héros vont devoir affronter dans Avengers 5. Ce super-vilain, si vous avez regardé l’intégralité de la saison 1 de la série Loki, vous le connaissez déjà. Il s’agit ni plus ni moins que de Kang, ce « gardien du temps » que Loki et Sylvie (la variant de Loki venue d’un autre univers) rencontrent à la fin de la saison.

Depuis le départ, il était évident que Marvel ne comptait pas en rester là et n’allait pas se contenter d’une simple apparition du personnage dans une série Disney+. Car Kang, dans les comics, est un super-vilain important et récurrent, qui a affronté à de multiples reprises la plupart des super-héros de l’univers Marvel. Apparu en 1963, Kang le Conquérant est lié à l’équipe des 4 Fantastiques. Et pour cause : non seulement il leur donne souvent du fil à retordre, mais le personnage est aussi l’un des descendants de Nathaniel Richards, le père de Red Richards (alias Mr Fantastique).

Le titre même de “Kang Dynasty” laisse envisager que le film va s’attarder sur les origines du personnage, ses ascendants et sur ses innombrables variants. Comme dans la série TV, il existe de multiples versions de Kang dans les comics, lui que l’on connaît aussi sous le nom du pharaon Rama-Tut ou sous celui d’Immortus, la version « future » du personnage. Mais le plus célèbre personnage reste probablement Iron Lad, une version jeune de Kang qui se rebelle contre sa version plus âgée, et devient un super-héros au sein des Young Avengers.

Ce rapprochement avec les BD permettrait aux studios Marvel d’introduire les remplaçants des Avengers et de présenter une nouvelle équipe de super-héros. D’autant que les Young Avengers s’unissent pour la première fois dans les comics pour contrer Kang, justement. Une supposition plutôt logique quand on sait que cette équipe compte d’ailleurs des personnages récemment apparus dans le MCU. Parmi les Young Avengers, on recense notamment :

Miss Marvel , alias Kamala Khan, qui a droit à sa propre série sur Disney+ ;

, alias Kamala Khan, qui a droit à sa propre série sur Disney+ ; Hawkeye , alias Kate Bishop, découverte dans la série du même nom sur Disney+ ;

, alias Kate Bishop, découverte dans la série du même nom sur Disney+ ; Wiccan , alias William Kaplan ou William Maximoff. Il s’agit en réalité du fils « imaginé » par Wanda Maximoff, un personnage que l’on a pu voir dans la série WandaVision sur Disney+ et que l’on retrouve au cinéma dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ;

, alias William Kaplan ou William Maximoff. Il s’agit en réalité du fils « imaginé » par Wanda Maximoff, un personnage que l’on a pu voir dans la série WandaVision sur Disney+ et que l’on retrouve au cinéma dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ; Speed, alias Thomas Shepherd ou Thomas Maximoff. C’est le frère jumeau de Wiccan. On le retrouve également dans WandaVision et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En résumé, The Kang Dynasty devrait constituer un excellent moyen pour Marvel de présenter l’équipe qui va succéder aux Avengers pour les 10 ou 15 prochaines années. Rappelons au passage que plusieurs Avengers du MCU ont de toute façon tiré leur révérence. Il est fort probable que d’autres personnages seront eux aussi amenés à définitivement disparaître dans Avengers 5 ou 6.

Avengers 6 Secret Wars : voilà ce que Marvel devrait nous réserver

Date de sortie : 7 novembre 2025

7 novembre 2025 Personnages : les Avengers (constitution de l’équipe inconnue), probablement les X-Men (alias les Mutants) et les 4 Fantastiques

Seulement six mois sépareront la sortie d’Avengers 5 et 6. Marvel pourrait donc récidiver et nous refaire le coup d’Avengers Infinity War et Avengers Endgame : le film Avengers The Kang Dynasty se terminerait sur un énorme cliffhanger, et qui reprendrait donc dans Avengers Secret Wars. Les deux films se succéderaient, sans laisser place à une autre intrigue entre temps.

Là encore, si Marvel n’a rien laissé fuiter quant au scénario ou à la composition de l’équipe, le titre du film “Secret Wars” en dit long. De nouveau, il faut s’intéresser aux comics Marvel pour en apprendre davantage sur l’éventuel scénario du film. Car Secret Wars est une très importante saga qui a littéralement chamboulé l’univers des BD.

Dans les comics, Secret Wars qui date de 2015, démarre par une “incursion” entre deux univers du multivers. Et ça tombe bien puisque depuis quelque temps, il est de plus en plus question du multivers dans les films du MCU. Mais revenons-en aux BD : suite à cette collusion de la Terre 616 et de la Terre 1610, le Docteur Fatalis parvient à recréer une nouvelle Terre en emprisonnant l’Homme-molécule (l’un des personnages les plus puissants de l’univers Marvel).

Sur sa nouvelle Terre, Fatalis rassemble toute une pléiade de super-héros et de super-vilains, venant parfois d’univers très différents. Si l’on retrouve la quasi-totalité des super-héros classiques, on y découvre aussi des personnages comme :

Old Man Logan = une version alternative de Wolverine venant d’un monde futuriste et dans lequel presque tous les super-héros sont morts ;

= une version alternative de Wolverine venant d’un monde futuriste et dans lequel presque tous les super-héros sont morts ; Miles Morales = le Spider-Man de la Terre 1610, que les lecteurs de comics ont pu découvrir dans Ultimate Spider-Man ;

= le Spider-Man de la Terre 1610, que les lecteurs de comics ont pu découvrir dans Ultimate Spider-Man ; Marvel a même mélangé dans cette saga des lignes temporelles totalement différentes, comme celles de 1602, d’Age of Apocalypse, etc.

Notez qu’il existe deux autres sagas Secret Wars, mais qu’elles sont beaucoup plus anciennes. Elles datent respectivement de 1984 et de 1985. La première met en scène une entité surpuissante, le Beyonder, qui réunit certains super-héros et super-vilains de la Terre et les fait s’affronter. C’est notamment au cours de Secret Wars I que Spider-Man acquiert son costume noir, qui cache en réalité un symbiote et qui deviendra plus tard le redoutable Venom. La seconde saga est quant à elle tout simplement intitulée Secret Wars II (publiée en France dans le mensuel Spidey sous le nom de « Les Guerres secrètes II »). On y retrouve le Beyonder qui débarque sur Terre et tente de trouver un sens à sa vie d’Être omnipotent. Le crossover est davantage centré sur ce personnage que sur les super-héros, même si des combats s’engagent entre eux. Les Nouveaux Mutants, contrôlés par le Beyonder, affrontent notamment les autres héros de l’univers Marvel.

Mais alors, pourquoi les studios Marvel se focaliseraient sur la saga de 2015 et tourneraient-ils le dos aux anciennes sagas pour scénariser leur prochain film Avengers Secret Wars ? Plusieurs éléments confirment l’hypothèse du film qui exploite la trame des comics les plus récents. Les “incursions” d'un univers à l'autre en sont un très bon exemple. Dans Spider-Man No Way Home, il est question d’incursion de la part d’entités venant d’autres univers.

Même chose dans Doctor Strange in the Multiverse. Le Maître des Arts Mystiques et une version alternative de Christine Palmer se retrouvent sur une Terre victime d’une incursion, tandis qu’à la toute fin du film, une sorcière du nom de Clea vient prévenir Doctor Strange que ses actions ont entraîné une autre incursion. Il est donc probable que les « incursions » n’ont pas fini de faire parler d’elles, comme c’est le cas dans les comics de 2015.

En outre, comme évoqué plus haut, la récente saga Secret Wars des BD a permis d’injecter dans l’univers régulier Marvel des super-héros venant de mondes alternatifs. Une adaptation cinématographique serait la parfaite occasion d’introduire dans le MCU des personnages comme les 4 Fantastiques ou les X-Men. Ces super-héros, on ne les a encore jamais vus dans le MCU. Et pour cause : Disney n’en détenait pas les droits d’adaptation, jusqu’à la récente acquisition de la 20th Century Fox.

Désormais, Marvel a le droit de tout faire avec ces super-héros, et notamment de les intégrer au MCU. Si Mister Fantastic a été aperçu dans Doctor Strange 2, mais sans le reste de l’équipe, un film intégralement dédié aux 4 Fantastiques est annoncé et sortira d’ailleurs… Quelques mois avant Avengers The Kang Dynasty. Quant aux X-Men, la préparation d’un film baptisé The Mutants a fuité, mais aucune date de sorte n’a encore annoncé. Au vu du calendrier hyper chargé de Marvel Studios jusqu’en 2025, il est quasi certain que ce film ne sortira pas avant la Phase VI du MCU. Donc juste après Avengers Secret Wars.

Pour les studios Marvel, les films Avengers 5 et 6 seront donc la parfaite occasion pour présenter de nouveaux super-héros et super-vilains, qui viennent de mondes parallèles et qui se retrouvent dans le MCU à cause d’une incursion entre les univers. En toute logique, c’est ainsi que tout devrait ainsi se mettre en place dans les prochaines années : tous les super-héros (Avengers, X-Men, Deadpool, 4 Fantastiques…) devraient finir par arriver le même univers. Selon Kevin Feige, le big boss des films Marvel, Secret Wars devrait mettre un terme à la saga du multivers dans le MCU.

Bien entendu, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article en fonction des fuites et des sorties cinés et TV qui auront lieu d’ici 2025. Et surtout n’hésitez pas à poster un petit commentaire ci-dessous pour nous dire si toutes ces suppositions vous semblent crédibles ou non. On en discutera volontiers.

