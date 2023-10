Loki saison 2 : la série est excellente d’après les premières critiques

Des spectateurs chanceux ont pu voir les 4 premiers épisodes de la saison 2 de Loki sur Disney+. Tous sont unanimes sur un point : jusque là, la série est de très bonne facture. Ça donne envie.

Plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir lancer la saison 2 de Loki sur Disney+. Dès 3h du matin le 6 octobre si vous êtes vraiment impatient. Certaines personnes ont cependant eu la chance de voir les 4 premiers épisodes en avant-première. Sans divulguer quoi que ce soit de l'intrigue, ils ont rapidement donné leurs impressions sur X (Twitter), et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde est enchanté par ce début de saison.

La performance des acteurs est souvent mise en avant, Tom Hiddleston (Loki) et Sophia Di Martino (Sylvie) en tête, mais aussi celles d'Owen Wilson (Mobius) et d'un nouveau, Key Huy Quan dans le rôle de OB. Un acteur que vous avez peut-être découvert très tôt, dans les années 80. C'est en effet lui qui joue Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit puis Data dans Les Goonies en 85. Concernant Loki, les spectateurs soulignent “sa délicieuse présence”, voire qu'il “vole la vedette” au reste du casting.

La réaction d'Anthony de The Movie Podcast résume assez bien l'avis général : “La saison 2 de Loki est LA MEILLEURE [SÉRIE] QUE VOUS REGARDEREZ CETTE ANNÉE. […]. La photographie est exceptionnelle, tandis que l'histoire est extraordinairement bonne ! Le nouveau venu Key Huy Quan est vraiment captivant. J'ai hâte de voir ce qui attend Loki cette saison”. Daniel Baptista, du même podcast, enfonce le clou en qualifiant les 4 premiers épisodes “d'exceptionnels”.

Évidemment, il s'agit là d'opinions basées sur une partie de la saison 2 de Loki, et il ne faut pas oublier que ce qui plaît à l'un peut déplaire à l'autre. Il est cependant rassurant de constater le consensus très positif à quelques jours de la sortie de la série. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire avant de l'entamer, n'hésitez pas à lire notre article pour un résumé du MCU et de la saison 1 de Loki.

Loki season 2 is a major return to form for Marvel Shows. After MCU misfires, it gives us a transcendent season that'll satisfy fans of all kinds. The third episode is must-watch TV. Ke Huy Quan is magnificent, alongside more amazing work as Loki from Tom Hiddleston. #Loki pic.twitter.com/TsObiFUdmr

— Hunter Bolding (@HunterBVideo) October 3, 2023