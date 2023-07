Loki saison 2 : préparez-vous à voyager dans le temps dans cette bande-annonce excitante

Disney vient de publier une nouvelle bande-annonce absolument épique de la saison 2 de Loki. Dans ces nouvelles aventures, le Dieu de la Malice devra voyager à travers le temps, tout un programme.

WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Hawkeye, MoonKnight ou encore plus récemment Secret Invasion, il commence à y avoir un paquet de séries estampillées Marvel sur Disney+. Pour l'heure et si l'on en croit les dires du patron de la Maison des idées Kevin Feige, Loki reste le show le plus populaire, à la fois sur le plan critique que sur le nombre de spectateurs.

Face à ce succès (mérité à nos yeux), le lancement d'une saison 2 était plus qu'évident. La chose a été officialisée il y a quelques mois maintenant et depuis, nous avons même eu le droit à une date de sortie. En effet, la firme aux grandes oreilles nous donne rendez-vous sur Disney+ dès le 6 octobre 2023.

Loki s'apprête à parcourir le temps pour sauver la TVA

Et histoire de faire patienter les fans durant cette période estivale, la compagnie américaine vient tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce absolument épique de cette saison 2 de Loki. L'occasion de constater que la série n'a rien perdu de sa superbe, notamment du côté de la direction artistique. Le casting reste également impeccable, que ce soit Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson (M. Mobius) ou encore Sophia Di Martino (Sylvie).

Notez que de nouvelles têtes font leur apparition, à l'image de Ke Huy Quan dans le rôle de O. B. Depuis sa remarquable performance dans Everything Everywhere All At Once (qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle masculin), l'acteur américano-vietnamien est partout pour notre plus plus grand plaisir.

Quoi qu'il en soit, cette bande-annonce confirme bel et bien que le voyage dans le temps sera au centre de l'intrigue. Pour cause, notre héros cornu souffre “d'errance temporel”, un phénomène qui le balade d'époque en époque. Accompagné par Mobius, le Dieu de la Malice découvre la présence d'une autre variante de Kang (ndrl : le grand méchant de la première saison), à savoir Victor Timely, au tout début d'une XXe siècle. “Loki sera amené à évoluer dans un Multivers en pleine expansion et toujours plus dangereux en vue de retrouver Sylvie, la Juge Renslayer, Miss Minutes, et plus généralement, découvrir ce qu'implique le libre arbitre et de profiter d'un destin glorieux”, résume Disney.