Loki : une grosse fuite dévoile l’intrigue de la saison 2, il va falloir s’accrocher

Grâce à l'insider Alex Perez, on en sait plus sur l'histoire que va nous raconter la saison 2 de Loki. Attention toutefois, il va falloir rester attentif pour suivre ce qu'il va se passer à l'écran. Un indice : on va beaucoup voyager dans le temps.

Ce serait un euphémisme de dire que la saison 2 de Loki est très attendue. En plus d'avoir été diffusée il y a déjà deux ans, la première saison s'est terminée sur un terrible cliffhanger. Pour rappel – attention, spoilers droit devant – à la fin du dernier épisode, Loki fait la rencontre de Celui qui demeure, une des incarnations de Kang, un des personnages les plus importants du MCU. Bien que le dieu parvient à éliminer son adversaire, il comprend que tous ses variants, eux, n'ont pas encore disparu.

Toute la question de la saison 2 est donc de savoir quel variant de Kang Loki va devoir affronter. Un premier élément de réponse a d'ailleurs été apporté dans la scène post-crédits d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, dans laquelle on aperçoit Victor Timely, maire de la ville éponyme au début du 20e siècle. Grâce à l'insider Alex Perez, nous avons désormais plus d'informations quant à son rôle dans les prochains épisodes de Loki.

La saison 2 de Loki fera la part belle au voyage temporel

Victor Timely étant un personnage appartenant au passé, on se doutait que la saison 2 de Loki impliquerait quelques voyages temporels. Alex Perez confirme cette hypothèse, tout en ajoutant qu'il est possible que chaque épisode se déroule dans une timeline différente. Un élément de l'intrigue d'ailleurs teasé dans le synopsis de la saison, indiquant que “Loki [va naviguer] dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux”.

En effet, Timely ne sera pas le seul lieu – et époque – visitée par Loki et ses compagnons, puisqu'Alex Perez ajoute que les héros se rendront également à la l'Exposition Universelle colombienne de 1893. Un événement particulièrement pour les États-Unis, durant lequel ils ont fêté le 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et, bien sûr, Victor Timely y sera également présent – Alex Perez annonce d'ailleurs une scène d'action dantesque. On a hâte.

Source : Cosmic Circus