Loki : la saison 2 réalise le second meilleur démarrage de l’année sur Disney+, qui est le premier ?

Dans un communiqué de presse, Disney+ annonce que le premier épisode de Loki saison 2 a déjà attiré 10,9 millions de téléspectateurs, 3 jours seulement après sa sortie. Un démarrage exceptionnel, mais qui ne parvient pas à décrocher le trône. En effet, c’est une autre série extrêmement populaire qui a réussi à faire mieux cette année.

Le 6 octobre dernier sortait enfin la suite très attendue des aventures de Loki sur Disney+. Après une première saison acclamée par la critique, cette saison 2 était déjà annoncée comme un véritable succès avant même sa diffusion. Il faut croire que les boules de cristal ont dit vrai. La plateforme de streaming a en effet annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué de presse : en seulement 3 jours, le premier épisode de Loki saison 2 comptait déjà 10,9 millions de spectateurs.

De quoi en faire le meilleur démarrage de l’année sur Disney+ ? Presque, mais pas encore. Cette place revient en effet à une autre série événement, très attendue elle aussi par les fans. On parle évidemment de la saison 3 de The Mandalorian. Le géant du divertissement rechigne toutefois à livrer les scores d’audience pour cette dernière. De là à savoir si cela signifie que l’écart entre les deux séries est serré ou, au contraire, que la série Star Wars écrase sa voisine, on vous en laissera seuls juges.

Sur le même sujet — Loki saison 2 : tout ce qu’il faut savoir du MCU et de la saison 1 avant le premier épisode

La saison 2 de Loki démarre sur les chapeaux de roue, comme prévu

Par ailleurs, notons qu’il est difficile pour une plateforme de streaming de calculer avec précision le nombre de spectateurs d’une série. Les méthodes divergent : Disney+, de son côté, comptabilise le nombre de minutes passées devant un contenu pour chaque utilisateur, avant de reporter cette donnée à la durée totale d’un épisode puis d’en extraire une estimation du nombre de spectateurs. Autrement dit, nombre d’entre eux peuvent très bien s’être arrière à la 25e minute, mais leur temps de visionnage sera tout de même comptabilisé.

Quoiqu’il en soit, nul doute que cette saison 2 de Loki est un franc succès. Cette nouvelle salve d’épisodes a par ailleurs déjà reçu des critiques très positives, ce qui devrait attirer encore plus d’internautes vers le service de Disney. À titre de comparaison, le lancement d’Ahsoka a quant à lui cumulé 14 millions de vues en 5 jours. Loki saison 2 ne devrait donc pas avoir de difficulté à lui passer devant.