Voici le meilleur aperçu de l’iPhone pliable jusqu’ici

L’iPhone pliable est exhibé en vidéo, permettant de se faire une idée plus précise de son design. Il s’agit d’un des nouveaux produits d’Apple parmi les plus attendus depuis longtemps.

iPhone pliable
Crédit : Unbox Therapy

Des années après les marques Android, Apple va enfin lancer sur le marché son premier iPhone pliable. Un événement, et la firme californienne est forcément attendue au tournant. Elle arrive sur ce segment avec beaucoup de retard, et on est en droit d’attendre un produit abouti aussi bien d’un point de vue matériel que logiciel. Il sera intéressant de constater comment Apple va adopter iOS à ce format d’écran, mais aussi quels sont les choix de design qui ont été effectués. La charnière et la marque de pli sur l’écran seront aussi scrutés de près.

En attendant d’avoir l’appareil entre les mains, il faut se contenter d’une maquette précise de cet iPhone, dont on ne connaît pas encore le nom, sur la chaîne YouTube Unbox Therapy. Le format plus court que des iPhone classiques dans la longueur, mais plus large, se confirme. Le récent Galaxy Z Fold 8 adoptant un ratio similaire a fait un carton cet été et cette nouvelle philosophie de design pourrait bien devenir la tendance du moment à la sortie de l’iPhone pliable. Huawei a même anticipé la demande d’appareils à écran large en lançant le premier smartphone non-pliable de ce type, le Pura X View.

La technologie pliable enfin démocratisée grâce à l’iPhone ?

Si la maquette respecte les dimensions du véritable produit, l’iPhone pliable a l’air assez fin. Quand il est déplié, le capteur photo selfie est placé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Face ID n’est pas disponible, il faudra s’authentifier par Touch ID si on souhaite avoir recours à la biométrie. Le YouTubeur précise que le véritable modèle n’aura pas de trace de pliure aussi marquée au niveau de la charnière que sur l’appareil de la vidéo, qui ne peut pas être aussi accompli que le concentré de technologies à sans doute plus de 2 000 euros que sera cet iPhone.

La keynote de rentrée d’Apple est programmée pour le 9 septembre 2026. Les iPhone 18 Pro y seront annoncés en plus de l’iPhone pliable. Ce dernier pourrait par contre être commercialisé un peu plus tard.


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