Le premier iPhone pliable va décevoir bien des utilisateurs à cause de ce défaut majeur

Les premiers testeurs de l’iPhone pliable sont séduits par son design, mais une fonctionnalité manquante pourrait calmer l’enthousiasme à son sujet.

iphone ultra photo volée
Crédits : Ice Universe

Apple devrait présenter son premier iPhone pliable dans un peu plus de deux semaines et l’excitation monte. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, un journaliste toujours très au fait des plans de la firme, explique avoir pu échanger avec plusieurs qui ont eu l’opportunité de tester le fameux appareil. Il en ressort beaucoup de bon, mais aussi un défaut important.

Pour le positif, on apprend que ceux qui l’ont testé “apprécient sa compacité, la qualité et la robustesse de sa charnière sophistiquée, ainsi que la nouvelle interface des applications, inspirée de l’iPad, qui tire pleinement parti du grand écran interne”.  Il se murmurait aussi que la marque de pli au milieu de l’écran serait presque invisible. Mais, c’est évidemment sur le logiciel qu’Apple est attendu au tournant. L’expérience s’améliore sur Android. On a cependant encore la sensation que les différentes surcouches des constructeurs peinent à exploiter le plein potentiel du format pliable. iOS pourrait venir mettre tout le monde d’accord, comme il l’a souvent réalisé par le passé.

L’iPhone pliable privé de téléobjectif et de Face ID

La qualité de l’appareil photo est aussi cité parmi les points positifs. Il est possible que le capteur grand-angle principal offre les mêmes prestations que sur les iPhone Pro. Manque toutefois une fonctionnalité importante : l’iPhone pliable est dépourvu de téléobjectif. Il n’offrira donc pas de zoom optique, mais un simple zoom par recadrage dans le capteur principal.

Cette décision pourrait “impacter négativement les ventes d’Apple”, estime Mark Gurman. Selon lui, il y aura peu de consommateurs qui seront intéressés par un produit qui coûte plus de 2 000 $ et qui sont prêts à sacrifier le téléobjectif pour un zoom puissant. Ce composant est justement le marqueur d’un smartphone premium, qui fait toute la différence sur la partie photo. Mark Gurman ajoute qu’un téléobjectif pourrait être intégré à de futurs iPhone pliables, mais pas avant deux ans.

Samsung a fait le même choix avec son nouveau Galaxy Z Fold 8, mais propose aussi un Galaxy Z Fold 8 Ultra équipé d’un téléobjectif. L’absence de Face ID au profit d’un retour de Touch ID est l’autre grand reproche que l’on peut faire au mobile.


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