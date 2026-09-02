Cette fuite dévoile le design des Samsung Galaxy S27 au complet, la gamme se coupe en deux

Un visuel diffusé pendant la nuit regroupe, fait inédit, les quatre Samsung Galaxy S27. Malgré cela, pas un téléphone n’y figure. De simples accessoires suffisent néanmoins à donner de solides indications sur la direction retenue par la marque sud-coréenne.

La future famille haut de gamme de Samsung se dessine actuellement, alors que son lancement est attendu au début de l’année 2027. Depuis plusieurs semaines, les indiscrétions se multiplient et détaillent progressivement les particularités propres aux différentes déclinaisons. Pour les composants, les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra bénéficieraient notamment de batteries sensiblement plus généreuses avec l’aide de la technologie silicium-carbone. L’ensemble comprendrait désormais quatre références au lieu de trois depuis 2020, une déclinaison Pro venant s’intercaler juste en dessous de l’Ultra. L’apparence extérieure provoque, elle, davantage de tensions.

Dans les derniers jours d’août, diverses images de synthèse prêtaient au Samsung Galaxy S27 Ultra une large zone photo horizontale à l’arrière, très proche de celle de l’iPhone 17 Pro. Sur les plateformes sociales, certains internautes ont reproché au fabricant sud-coréen d’effacer ses propres codes esthétiques. En parallèle, la version classique serait la seule à garder trois objectifs disposés verticalement. Jusqu’ici, les indiscrétions concernaient toujours un seul téléphone. L’harmonie de la famille restait donc compliquée à apprécier.

Quatre coques montrent ensemble les Samsung Galaxy S27 et font apparaître deux orientations

Ice Universe vient de partager une image présentant quatre protections destinées aux prochains smartphones du groupe. La forme des ouvertures fait aussitôt ressortir deux approches distinctes. Les Samsung Galaxy S27 et S27+ conserveraient la disposition verticale déjà utilisée sur la génération actuelle. À l’opposé, les S27 Pro et Ultra recevraient une large zone photographique courant d’un bord à l’autre. Deux objectifs seraient positionnés à gauche, le dernier étant logé dans un élément allongé voisin.

Le visuel permet aussi d’évaluer les formats. Le Samsung Galaxy S27 Pro adopterait des dimensions contenues, similaires à celles de la version classique, tandis que l’Ultra demeurerait le plus grand avec un écran avoisinant 7 pouces. Toujours réservé à la référence la plus haut de gamme, le stylet S Pen continuerait à distinguer les deux modèles les plus onéreux. Ice Universe ajoute cependant à son message une remarque empreinte de lassitude. D’ici à la présentation officielle programmée pour le début de l’année 2027, ces orientations pourraient encore changer. Samsung conserve quelques mois pour remanier totalement son projet.