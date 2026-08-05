L’écran de l’iPhone Ultra aurait un vilain défaut par rapport à celui du Galaxy Z Fold 8

Alors que le design du premier iPhone pliable d’Apple se précise, un choix risque de beaucoup faire parler. Les comparaisons avec le Galaxy Z Fold 8 risquent de ne pas être à l’avantage de l’iPhone Ultra.

iPhone Ultra
Crédit : Instant Digital

Apple devrait présenter son premier smartphone pliable lors de sa keynote de septembre 2026. Cet appareil serait nommé iPhone Ultra et adopterait un format rare sur le marché, avec une hauteur plus basse que la plupart des mobiles et une largeur plus importante. C’est d’ailleurs en prévision de cet iPhone Ultra que Samsung a lancé son Galaxy Z Fold 8 en juillet, adoptant cette même philosophie de design. Et bien lui en a pris, car ce modèle est un énorme succès commercial.

Si les ratios d’écrans de l’iPhone Ultra et du Galaxy Z Fold 8 devraient être assez proches, des différences de conception notables distingueront les deux smartphones pliables. Le leaker Instant Digital fait justement remarquer que le produit d’Apple pourrait souffrir d’un défaut particulièrement visible. La charnière permettant de plier l’iPhone Ultra oblige l’entreprise à utiliser un cadre avec des angles droits, alors que l’écran conservera lui des angles arrondis.

Un choix de design critiquable pour l’iPhone Ultra ?

Comme vous pouvez le voir sur le visuel en tête d’article, un espace inutilisé sépare l’affichage du châssis au niveau du coin supérieur gauche. Certains utilisateurs pourraient le trouver disgracieux, d’autant plus qu’il crée un effet d’asymétrie, puisque le coin supérieur droit ne présente pas ce défaut. Sur un appareil qui sera vendu au prix fort et qui se présente comme l’option la plus premium de l’iPhone, un tel design peut faire tache.

Pour son Galaxy Z Fold 8, Samsung opte pour un écran rectangulaire, avec des angles droits au niveau des coins, comme sur les anciens Note et les premiers Galaxy S Ultra. L’affichage épouse ainsi mieux le cadre du smartphone. Apple voulait absolument proposer un écran avec des coins arrondis, comme pour ses autres modèles d’iPhone, d’où ce décalage avec le cadre de son futur mobile pliable. Il sera intéressant de constater si ce design est vraiment gênant et si on s’y habitue une fois l’iPhone Ultra en main.


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