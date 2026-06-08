L’iPhone Fold se dévoile, cette fois dans une version probablement finale

L'iPhone Fold, premier pliable d'Apple, n'a presque plus de secrets. En tout cas pas son design, ici révélé par une unité factice (“dummy”). C'est donc à ça que devrait ressembler le smartphone dans sa version définitive.

Des fuites sur les smartphones à venir des gros constructeurs, il y en a des tas. Alors quand en plus il s'agit du premier modèle du genre pour la marque, ça motive les “leakers” à redoubler d'efforts. Exemple très parlant : l'iPhone Fold d'Apple. Nous sommes, au mieux, à environ 4 mois de sa présentation, et l'on sait déjà presque tout à son sujet. De son design en longueur, comme le Huawei Pura X Max, à ses caractéristiques techniques ainsi qu'une idée de son prix.

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Cela n'empêche pas d'en apprendre davantage, surtout qu'à mesure que la date fatidique approche, ce que l'on voit a de fortes chances de ressembler à une version finale de l'iPhone Fold. C'est d'ailleurs probablement le cas ici dans la mesure où les photos de l'iPhone Fold sont celles d'une unité factice, “dummy” en anglais. Donc une copie fidèle non fonctionnelle de l'appareil.

Voici l'iPhone Fold tel qu'il sera sûrement commercialisé

En plus de celle servant d’illustration à cet article, la photo ci-dessous nous montre l'écran interne de l'iPhone Fold une fois l'appareil déplié. Sur l'étiquette, on peut lire “Conseil utile. Veuillez retirer le film protecteur de la surface avant utilisation. Note : aucun retour ni échange ne sera accepté après le retrait du film de surface !“. Autrement dit, l'avertissement classique que l'on retrouve sur d'autres modèles, ce qui ajoute à l'authenticité des clichés.

Impossible d'allumer le mobile pour voir à quoi ressemble l'affichage bien sûr. Il faudra attendre soit de nouvelles fuites dans les semaines à venir, soit la présentation officielle du smartphone. Selon les dernières rumeurs, l'iPhone Fold est attendu pour septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max. Certains pensent qu'Apple visera plutôt 2027, année lors de laquelle l'iPhone 18 standard verra le jour.