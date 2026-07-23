Un selfie vidéo à la place du mot de passe pour se connecter à son compte Google

Google déploie une nouvelle méthode de connexion pour accéder à son compte : le selfie vidéo, une alternative au mot de passe traditionnel.

Google cherche des solutions pour offrir aux utilisateurs des options pratiques et sécurisées pour se connecter à leur compte. L'authentification à double facteur a été mise en place, et ces dernières années, c'est le système des passkeys (clés d'accès) qui s'est imposé sur le web et dans les applications. Voilà que Google annonce une nouvelle alternative, qui permet de se connecter à son compte si les autres méthodes ne fonctionnent pas : le selfie vidéo.

“La vidéo selfie vous offre plus d'options pour vous connecter, notamment si vous êtes bloqué ou si vous n'avez pas accès à votre téléphone ou ordinateur habituel”, explique Google. La firme conseille de configurer plusieurs méthodes de connexion pour s'assurer de pouvoir y accéder en cas de problème, si vous avez perdu votre mot de passe, par exemple.

Prendre un selfie vidéo pour se connecter à son compte Google

“Il suffit de regarder l’objectif de la caméra de votre appareil et d’effectuer quelques mouvements de tête courts et guidés pour capturer plusieurs angles”, précise l'entreprise. La même procédure sera ensuite nécessaire pour se connecter via ce biais. “La vidéo selfie compare la nouvelle vidéo à celle que vous avez enregistrée afin de confirmer votre identité et de vous permettre de vous reconnecter”, ajoute Google.

La question de la sécurité et de la confidentialité des données se pose forcément, surtout venant de Google. On nous promet que la vidéo de notre visage est stockée de manière sûre et chiffrée quand elle n'est pas utilisée, et qu'il est possible de la supprimer à tout moment. Un système contre les tentatives d'usurpation d'identité a été mis en place pour lutter contre la création de fausses photos et vidéo. C'est pourquoi l'utilisateur doit réaliser des mouvements simples devant la caméra, pour prouver qu'il s'agit d'une vidéo en direct. Les tentatives de connexion suspectes basées sur d'autres critères sont aussi détectées, comme pour les autres méthodes de connexion.

Vous pouvez vérifier si votre compte est éligible avec cette fonction via ce lien. Pour ma part, le message suivant apparaît : “Le selfie n'est pas disponible comme option de connexion pour ce compte”. Il est possible que l'option ne soit pas proposée en Europe, même si Google ne communique aucune restriction géographique. Le déploiement est peut-être aussi tout simplement progressif.