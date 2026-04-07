L’iPhone Fold pose aux côtés de l’iPhone 18 Pro, de quoi apprécier la différence de format

Un moulage de l'iPhone Fold, le premier smartphone pliable d'Apple, permet de se rendre compte de son design et de son format tout en largeur.

Les fuites autour du premier iPhone pliable d'Apple se multiplient, confirmant que son développement est bien avancé et que sa sortie prochaine ne fait plus de doute. Celui qu'on appelle iPhone Fold, jusqu'à ce que la firme californienne dévoile son véritable nom, apparaît sous la forme d'une maquette. Ce type de moulage sert généralement aux fabricants d'accessoires et de coques. Le leaker Sonny Dickson, qui n'en est pas à son coup d'essai, a partagé des photos de l'appareil pliable aux côtés de maquettes de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, les deux autres modèles attendus avant la fin de l'année.

On peut voir qu'Apple a opté pour un format tout en largeur, qui rappelle celui d'une petite tablette. L'iPhone Fold est bien moins haut que l'iPhone 18 Pro (et ne parlons pas de l'iPhone 18 Pro Max), mais quand il est déplié, il découvre un grand écran qui semble adopter un ratio proche du 4:3. La source explique qu'il s'agit des dimensions définitives, validées par Apple avant le lancement de la production de masse.

iPhone Fold et Galaxy Z Fold Wide, deux pliables au même format

Un tel design devrait permettre à l'iPhone Fold de devenir un mobile très confortable à l'utilisation pour le visionnage de vidéos et pour le multimédia en général. La plupart des modèles de smartphones pliables des marques Android optent pour un ratio plus proche du 1:1, avec plus de hauteur et moins de largeur. Celui-ci n'est pas idéal pour la vidéo, faisant souvent apparaître d'épaisses bandes noires, mais il est sans doute plus adapté pour le multitâche, les applications étant optimisées pour occuper l'espace en hauteur plutôt qu'en largeur.

Anticipant la sortie de l'iPhone Fold, Samsung devrait lancer un Galaxy Z Fold Wide dès cet été, avec ses modèles habituels. Cet appareil devrait offrir un design proche de celui de l'iPhone pliable, se rapprochant de ce ratio 4:3 que le constructeur n'avait jamais voulu essayer jusque-là.

La sortie de l'iPhone Fold pourrait être décalée à fin 2026, voire 2027, alors qu'il était prévu pour un lancement à la rentrée avec les iPhone 18 Pro. Apple se confronterait encore à d'ultimes problèmes de conception.