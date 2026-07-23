Roborock QRevo Plus : l’excellent aspirateur robot laveur avec base de vidage est à moitié prix sur Cdiscount

Qui a envie de passer l’aspirateur et la serpillère pendant les vacances ? Personne ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette corvée à tout jamais grâce à l’aspirateur laveur Roborock QRevo Plus. Ce modèle premium est actuellement en soldes chez Cdiscount.

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Les Soldes d'été ne sont pas terminées. Mais attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des meilleures offres du moment. C’est l’occasion de s’équiper à moindre de prix et de vous faire plaisir en craquant pour les produits tech qui vous font de l’œil tout le restant de l’année.

Cdiscount vous propose ainsi un excellent aspirateur robot laveur avec base de vidage à prix cassé. Il s’agit du Roborock QRevo Plus. Normalement en vente au prix conseillé de 599 euros, il voit son prix chuter de 300 euros pour passer à seulement 299 euros. C’est un prix incroyable pour un modèle premium qui était disponible à presque 800 euros à sa sortie.

Fini la corvée du ménage avec cet aspirateur robot à prix mini !

Le robot aspirateur laveur QRevo Plus est un modèle premium du spécialiste mondial des aspirateurs robots : Roborock. Il s’agit d’un modèle multifonction capable d’aspirer et laver les sols mais aussi de se charger, laver, sécher, vider et remplir automatiquement grâce à sa base. Son gros point fort est d’être capable de laver les bords de vos pièces grâce à son bras extensible de serpillère FlexiArm Design. Avec sa puissance d’aspiration de 7000 Pa et son système de double serpillère rotative à 200 tr/min, il ne ratera aucune poussière sur son passage.

Pour se déplacer, il est doté d’un système de navigation Lidar ultra-précis qui va cartographier toutes vos pièces. Et si jamais vous oubliez un objet au sol, il pourra le détecter en temps réel pour l’éviter. Il est aussi capable de relever ses serpillères quand il passe sur de la moquette ou sur un tapis pour éviter de les mouiller inutilement. L’expérience utilisateur est très simple grâce à son app très bien pensée.

Vous avez aussi la possibilité de le guider à la via avec les assistants Google, Alexa ou Siri. La station de charge est très pratique pour ne pas avoir à vous occuper de votre aspirateur entre deux nettoyages. En effet, il va vider la poussière dans un bac dédié puis remplir le robot avec de l’eau propre. Cerise sur le gâteau, il va aussi nettoyer et sécher vos serpillères. Enfin, avec son autonomie confortable de 180 minutes, c’est un modèle qui pourra nettoyer une grande maison sans aucun souci.